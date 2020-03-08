В Одессе из-за коронавируса отменили бесплатные обеды для бездомных и малоимущих

Украина

В Одессе с 9 марта приостанавливает работу проект «Добрый обед». На две недели будет прекращена раздача благотворительных обедов для малоимущих, одиноких пожилых людей и других уязвимых категорий.

Как объяснила руководитель волонтеров Катерина Ножевникова, группа решила сделать паузу, пока в городе опасная ситуация с гриппом и есть риск заражения коронавирусом. Большинство опекаемых лиц относятся к возрастной категории «70+», а потому входят в группу риска по обоим заболеваниям.

«Через две недели оценим ситуацию и решим, что делать дальше, — рассказала глава волонтерской группы „Корпорация монстров“. — Мы сможем выдавать хлеб, булочки тем бабушкам, которые живут неподалеку и смогут, минуя общественный транспорт, дойти до точки выдачи пешком… В случае болезни подопечных мы обеспечим их продуктами или готовым питанием… Мы сохраняем спокойствие и не паникуем, однако считаем своим долгом ограничить массовые сборища, несмотря на то, что власть пока делает вид, что все под контролем».

Напомним, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по планете. 7 марта подтвержден первый случай заражения в Молдове в опасной близости от Одесской области. Заболела женщина, прилетевшая из Италии. Еще два новых случая заболевания зафиксированы в Болгарии.

В Одесской области подростка госпитализировали с подозрением на коронавирус. У 15-летнего спортсмена проявились симптомы ОРВИ после поездки в Италию. Тесты показали, что у юноши не коронавирус, а один из штаммов гриппа (H1N1).

Фото lotsia.com.ua

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