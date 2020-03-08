Мир

Из-за коронавируса въезд в северную Италию полностью закрыт: куда теперь не пустят туристов

На севере Италии в связи с эпидемией коронавируса вводят карантин. Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля в 23 провинциях.

В карантинную зону войдут все 12 провинций области Ломбардия, а также провинции Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбания, Падуя, Тревизо, Алессандрия и Асти. Меры распространяться и на популярные у туристов Венецию и Милан, пишет La Repubblica.

Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам. В карантинной зоне не будут работать музеи, школы, театры и кинотеатры, горнолыжные курорты. Демонстрации и другие массовые мероприятия запрещены. Работодателям рекомендуют предоставить отпуск работникам.

Торговые центры и магазины будут работать только с 6 до 18 часов с понедельника по пятницу. Бары и рестораны смогут работать, если гарантируют, что посетители могут находиться на расстоянии в метре друг от друга.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил такие меры тем, что вирус распространяется по стране и необходимо «защитить бабушек и дедушек», которые находятся в зоне риска.

По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксировано почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, всего насчитывается 106 165 больных. Жертвами болезни стали 3594 человека. В то же время, 59 942 человека выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», итальянский политик Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии Италии, заразился коронавирусом COVID-19. 54-летний политик записал видео и подтвердил, что анализ дал положительный результат, а значит ближайшие несколько дней придется провести на карантине.

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