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Украина

"У меня нет ответа": адвокат украинских узников не понимает, как формируются списки для обмена

18:21 8 марта 2020 55
Эдем Бекиров
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Формирование списков для нового обмена пленными с Россией происходит в закрытом кулуарном режиме и правозащитники не располагают необходимой им информацией. Об этом в комментарии телеканалу UA: Крим заявил адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что после сентябрьского обмена в Крыму многие удивлялись, почему в список попал только один крымский татарин Эдем Бекиров (на фото).

«Мы не знаем подробностей, кто туда включен, на каких основаниях, какие переговоры ведутся, по какому принципу отбираются люди. Я знаю, что после сентябрьского обмена в Крыму многие, в том числе мне говорили — в основном, конечно же, крымские татары — почему в список попал только один крымский татарин Эдем Бекиров? У меня нет ответа, потому что я не понимаю, по какому принципу формируются эти списки», — заявил адвокат.

Ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина внесла в подготовленный на обмен список 86 крымских татар.

В Офисе президента уверены, что обмен реально провести уже в марте 2020 года.

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