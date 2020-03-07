До войны жил в Донецке: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 6 марта (фото)

Украина

6 марта, в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области, от минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва нашей БМП, погиб Дмитрий Борисович Фирсов (позывной Фирс), 1980 года рождения, уроженец Донецка, житель Винницы, лейтенант, командир взвода 93- й отдельной механизированной бригады. Ранее сообщалось, что во вторник, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

О гибели бойца говорится на официальной странице 93-й ОМБр.

«С большой скорбью и болью в сердце мы сообщаем, что сегодня 93-я бригада Холодный Яр пятый раз за эту ротацию теряет бойца! Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным „Фирс“. Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет», — пишут побратимы бойца.

До войны «Фирс» вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне «Донбасс», а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Даже в графе «домашний адрес» он писал номер воинской части.

«Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из „Иловайского котла“ в составе батальона „Донбасс“. Затем, в конце октября, мы попали в 93 бригаду. 11 января 2015 г. мы зашли в Донецкий аэропорт. „Фирс“ был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил! Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93−17. Это так называемый „Муравейник“ — насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали „сепары“, а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера», — вспоминает Дмитрий, побратим по оружию с позывным «Грач».

«Это был бесшабашный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелый, бесстрашный. Прекрасно владел искусством войны.

Во время боев в Невельском Донецкой области он уже подорвался в БМП на противотанковой мине. Но тогда был только контужен. Это было летом 2015 года. Затем, осенью, на том же направлении во время разведывательного выхода он снова подорвался — тогда повредил ногу и глаз. Тогда один боец ​​погиб — мой командир взвода — Андрей Фигурный с позывным «Лем». А «Фирс» получил ранения. Затем мы больше года воевали в Крымском у Бахмутской трассы. Также Дмитрий держал оборону в районе Новотроицкого, Новоселовки Второй, и снова на Бахмутский трассе, где и погиб", — вспоминает побратим с позывным «Слон».

«Фирс» участвовал в международных учениях — ORBITAL и Combined Resolve.

«Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой», — сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров, отмечается в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 6 марта, возле Крымского (Луганская область) на неизвестном взрывном устройстве подорвалась боевая машина пехоты — один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

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