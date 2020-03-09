Мир

У Путина проблемы: нефть за сутки подешевела на 30%, а рубль резко обвалился

Вспышка коронавируса, из-за которой на мировом рынке образовался излишек нефти, отразилась на мировых ценах на этот ресурс. Цена «черного золота» в начале торгов в понедельник, 9 марта, на азиатских рынках обвалилась более чем на 31%. Это произошло после того, как в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями о сокращении добычи.

Крупнейший производитель нефти в мире — Саудовская Аравия — объявил о снижении официальных цен, и стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель (хотя еще в конце февраля она составляла около 50 долларов за баррель).

Аналитики Bloomberg называют случившееся самым стремительным падением стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

И хотя, по некоторым данным, именно Россия сорвала договоренности ОПЕК+, на ней падение цен отразится больше всего, так как может подорвать курс российского рубля. В субботу, 7 марта, Центробанк России установил курс рубля на уровне 67,5 рублей за доллар США, а в понедельник рынки будут закрыты из-за выходного дня. Тем не менее уже началось падение обменных курсов российской валюты.

Например, на сайте Альфа-Банка курс указан на уровне 74,5 рублей, а Райффайзенбанк и вовсе продает доллары по 73,8 рублей, сообщает BBC.

Напомним, поддерживать падение цен Саудовская Аравия собирается, увеличивая нефтедобычу. Планируется довести дневной объем до 10 миллионов баррелей и более. Аналитики отрасли прогнозируют, что если Саудовская Аравия и РФ будут усиливать добычу, стремясь закрепить за собой большую долю на рынке, то торговая война опустит стоимость барреля до 30 долларов.

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