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Путин решил наказать американцев, а в итоге выстрелил себе в ногу: почему Россия вышла из сделки с ОПЕК

8:35 9 марта 2020 508
Путин решил наказать американцев, а в итоге выстрелил себе в ногу: почему Россия вышла из сделки с ОПЕК
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Резкое падение цен на нефть в мире, которое уже негативно отразилось на курсе российского рубля, остается ТОП-темой для экономических и финансовых аналитиков. Отмечатся, что отказ России согласиться на сокращение добычи нефти повергло в шок бывалых министров ОПЕК+.

«Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать», — рассказал агенству Bloomberg один из участников переговоров.

А все дело в том, что сделка ОПЕК+ наряду со стабилизацией мировых рынков помогает американской сланцевой промышленности, а значит, не отвечает интересам России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — пояснил он.

По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».

В свою очередь источники Bloomberg заявили, что глава «Роснефти» Игорь Сечин давно лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК. Именно он подтолкнул Путина к разрыву сделки с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. По информации Reuters, еще в декабре 2018 года Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой.

В сети иронично отреагировали на странную позицию российского руководства, сравнив ее с выстрелом себе в ногу.

«Россией управляют тупые дегенераты», — прокомментировал случившееся Слава Рабинович.

Напомним, Россия и ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. Все ограничения будут сняты уже 1 апреля.

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