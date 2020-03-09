На территории Украины могла начаться Третья мировая война, — военный инструктор

Украина

В июле 2014 года могла бы начаться Третья мировая война. И произошло бы это на территории Украины. Такое предположение высказал известный военный инструктор и волонтер Цви Ариели, который занимался подготовкой бойцов ВСУ — участников антитеррористической операции. Угроза третьей мировой, по мнению Ариели, стала реальной, когда в небе над Донецкой областью из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» был сбит авиалайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Напомним, на борту самолета находилось в тот момент 283 пассажира, из которых 80 несовершеннолетних, в том числе трое малолетних (возрастом до 2 лет) детей. Все они погибли. По информации нидерландского издания De Telegraaf, рассматривался сценарий срочной переброски в Украину голландского спецназа. Бойцы спецподразделения должны были охранять обломки лайнера до окончания следственных действий. Однако если бы это произошло, появилась бы опасность столкновения с российскими военными, у которых были свои интересы по поводу обломков Boeing 777. И тогда, по мнению Цви Ариели, которое он высказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», могла бы начаться масштабная война.

«Нидерланды, как страна НАТО, не могли бы принять решение провести такую операцию без одобрения всех членов Альянса»

— Переброска спецназа Нидерландов в зону проведения АТО в Украине? Я готов поверить в то, что вооруженные силы Нидерландов, их Генштаб и так далее планировали такую операцию, потому что это обязанность военного ведомства государства — иметь военные планы на любые случаи жизни. В том числе — и на проведение специальных операций за пределами своего государства, — говорит военный инструктор Цви Ариели. — Было бы даже глупо предполагать, что у них нет такого плана. Тем не менее, несмотря на то, что приказ о переброске спецназа Нидерландов на Донбасс, возможно, и был бы отдан, все четко понимали, что такая операция невозможна.

— Что могло помешать ее проведению?

— К тому моменту уже было известно, что вооруженные силы России принимают участие в войне против Украины, и армия маленького государства, каким являются на самом деле Нидерланды, или какие-то части этой армии, в этой войне выглядели бы, мягко говоря, некомфортно. Потому что в случае военного столкновения, которое грозило произойти в любой момент, мог бы начаться конфликт России и Нидерландов. К тому же голландцы, как представители страны — члена НАТО, не могли бы принять решение провести такую операцию без одобрения всех государств — членов этого военного блока.

Вот смотрите, американские военнослужащие, которые принимают участие в подготовке бойцов ВСУ и Нацгвардии, не выдвигаются восточнее Яворовского полигона. То есть остаются на территории крайнего запада Украины. Они даже в Киеве не могут появиться, не то что на Донбассе. Поэтому, если бы спецназ Нидерландов оказался бы в районе крушения MH17 и ему довелось бы вступить в бой с россиянами, тут и до Третьей мировой было бы недалеко. И эта война началась бы на территории Украины.

— Можете оценить военный потенциал армии Нидерландов?

— При всем уважении к этой стране и ее вооруженным силам, шансов победить в военном столкновении с россиянами, у них не было бы. У них вся армия насчитывает чуть более 50 тысяч человек. Наивно полагать, что политическое руководство Нидерландов, если оно, конечно, в своем уме, могло бы когда-нибудь отдать приказ своим солдатам отправиться на Донбасс.

Тем не менее я хорошо помню, что многие участники общественного дискурса в Украине так радовались в 2014 году: вот сейчас Нидерланды пришлют спецназ, который поможет освободить территорию Украины от захватчиков. Но нет. Это фантастика.

Возможно, военное руководство Нидерландов действительно вынашивало планы послать спецназ на охрану обломков MH17 — De Telegraaf пишет, что они отменились в последний момент. Но, скорее всего, такого решения у политического руководства Нидерландов изначально не было.

«Группу для участия в спецоперации собирали по всему миру»

«ФАКТЫ» приводят отрывок статьи из голландской De Telegraaf. Эту статью написал журналист Олоф ван Йоолен. Ему удалось поговорить с военными, которые принимали непосредственное участие в разработке и подготовке операции.

«В армии Нидерландов есть спецподразделение — 11-я аэромобильная бригада. Это силы быстрого реагирования. У военнослужащих бригады богатый опыт участия в операциях в горячих точках по всему миру — от Афганистана до Южной Америки.

Командовал подразделением в июле 2014 года генерал Март де Кройф. Он предложил следующий план операции. На Донбасс отправляется подразделение из тысячи отлично подготовленных солдат и офицеров. Летят они туда налегке — только оружие, необходимые боеприпасы и то, что еще влезет в вещмешок. Их задача — взять под полный контроль территорию площадью 35 квадратных километров вокруг места падения лайнера. После этого первым делом им было необходимо обеспечить отправку останков жертв авиакатастрофы в Нидерланды и сделать безопасной работу голландских следователей, которые должны установить причину трагедии. Время, отводимое на операцию, — не более трех-четырех суток.

План генерала был одобрен правительством 20 июля. Австралия, которая потеряла в катастрофе на Донбассе 27 своих граждан, заявила о готовности присоединиться к операции.

Генерал Де Кройф отдал приказ максимально быстро подготовить группу к переброске в Украину. Нужны были только хорошо обученные люди, которые добровольно согласились бы участвовать в операции. Их собирали буквально по всему миру. Прибыли военспецы, которые находились в Южной Америке, Исландии, Таиланде…

Начало операции было запланировано на 23 июля 2014 года. Однако 22 июля в Харьков прибыл состав с останками погибших в авиакатастрофе. Боевики отправили его из Тореза.

23 июля самолеты Hercules Королевских ВВС Нидерландов забрали останки и доставили их на родину. На месте падения лайнера приступила к работе международная группа следователей.

Правительство Нидерландов отменило спецоперацию. На Донбасс отправились только 40 голландских военных полицейских, да и те без оружия.

Военные, с которыми беседовал журналист De Telegraaf признают, что операция, если бы она все же была проведена, могла доставить множество проблем. В той ситуации сложно было предвидеть все. Никто не мог сказать, как поведут себя боевики. А что, если нидерландским военным пришлось бы вступить с ними в бой? А что, если российские военные, находившиеся неподалеку, попытались бы помешать операции? Все эти «если» способны были вызвать летом 2014 года резкую эскалацию на Донбассе. Тем не менее, если бы боевики еще хотя бы день промедлили с отправкой останков жертв авиакатастрофы, 11-я аэромобильная бригада выполнила бы приказ", — говорится в статье.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что один из подозреваемых, который проходит по делу рейса МН17, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.

Суд по делу о катастрофе рейса МН17 начался в Нидерландах 9 марта.

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