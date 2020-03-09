Погибший на вечеринке блогерши мужчина жил в «шведской семье»: неожиданные подробности

Мир

Супруга и любовница Юрия Алферова, погибшего на печально известной банной вечеринке блогерши Екатерины Диденко в Москве, сделали неожиданное признание. Женщины, одной из которых оказалась коллега Диденко — блогер Елена Переверзева — признались, что они не только знали о существовании друг друга, но и жили втроем и были очень счастливы.

По словам Елены, перед трагедией Юрий хотел «выйти из тени», рассказав всем родственникам и знакомым об их необычных, но счастливых отношениях.

Официальная вдова Юрия Екатерина тоже подтвердила факт нестандартных отношений.

«Последние месяцы мы были бесконечно счастливы вместе», — написала она в соцсети.

Как сообщали «ФАКТЫ», на вечеринке несколько человек находились в бассейне, когда туда высыпали 25 килограммов сухого льда. В результате произошла химическая реакция, из-за чего любителей фотографий пришлось срочно спасать.

А в конце февраля учащихся одесской школы № 24 отправили на каникулы из-за пролитого в учебном заведении опасного химического вещества.

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