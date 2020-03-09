Херсонские чиновники «мощно» поздравили женщин танцем в чулках: пикантное видео

Общество и люди

Наверное, ни одно уважающее себя учреждение накануне 8 Марта не проигнорировало Международный женский день, считая своим долгом поздравить прекрасную половину коллектива. Не остались в стороне и мужчины Херсонской облгосадминистрации и облсовета. После того как на торжественном заседании по случаю праздничной даты в зале облсовета женщинам традиционно вручили грамоты, их ждал музыкальный сюрприз в исполнении местной группы «Степ» — песня «Смажений кабанчик». Выложенный в сеть ролик с этим выступлением всего за час получил под тысячу репостов, полтысячи лайков и множество комментариев.

«Вот так прошло празднование 8 Марта в Херсонской ОГА. Уважение, равенство, а главное — вкус! Yuriy Husyev, у вас там все ок? Реально переживаю. Владимир Зеленский, Iuliia Mendel, говорите, господин Гусев эффективный и современный руководитель?» — написала у себя на странице Facebook киевлянка Марина Хромич, выложив пикантное видео.

Комментарии в соцсети в основном одной — насмешливой и возмущенной — тональности.

«Мама дарагая!!! И это в казенном здании, даже не на каком-то корпоративе? Треш, зашквар, пи&.ец!!!»

«На 8 Марта должны мужчины развлекать, на мой взгляд. А вообще, полная безвкусица и дешевизна».

«Кошмар… если бы не увидела, не поверила».

«Моё мнение, что у всех, кто это организовал, вместо мозга в черепе максимум кунжутная семечка».

«Ни голоса нет, ни такта… одни драные колготки… Печалька… Уровень облсовета должен быть выше… на много ступенек».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о странном поздравлении женщин от министра юстиции Украины. Денис Малюська поздравил дам с их праздником снимком с огромной искусственной розой.

А в Харькове 8 марта состоялся необычный праздничный перформанс в метро. Парень в белой рубашке накрыл стол «со свечами» для незнакомки.

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