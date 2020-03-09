Обвал на мировых рынках: чем это грозит Украине

Украина

Резкое снижение цен на нефть обернется для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и масштабной продажей гривни, что приведет к скачку американской валюты. Уже в выходной день 9 марта курс гривни к доллару изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

По мнению аналитика компании «Альпари» Максима Пархоменко, на сегодня у инвесторов на рынке паника, которую усиливает не только коронавирус, но и действия ОПЕК и России на рынке нефти.

«Сегодня падает в цене все, включая наши евробонды. Пока в обменниках мы не видим рост курса. Связано это с выходным и закрытым межбанком. Уже завтра на открытии можно смело ожидать распродаж — выход инвесторов из украинских бумаг и продажу гривни», — цитирует Пархоменко «РБК-Украина».

По его словам, минфин ранее отменил аукцион по ОВГЗ из-за паники на рынке, считая, что он не принесет желаемого результата.

До конца недели, считает аналитик, при обострении паники на мировых рынках, курс может резко подняться до 26 гривен за доллар. При этом, Пархоменко прогнозирует, что падение украинской валюты до 30 гривен за доллар маловероятно, поскольку Нацбанк будет снижать волатильность курса.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост доллара на межбанке к концу недели на уровне 25 гривен.

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