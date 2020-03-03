Здоровье и медицина

Коронавирус добрался до Украины: как не заразиться COVID-19

В связи с тем, что в Украине зафиксировали первый случай заболевания китайским коронавирусом, особенно актуальными стали меры профилактики этого смертельно опасного заболевания. Их дает Всемирная организация здравоохранения.

Регулярно мойте руки

Необходимо обрабатывать руки спиртосодержащим средством либо тщательно мыть их с мылом — это убивает вирус.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой либо сгибом локтя. Затем салфетку следует выкинуть в мусорный контейнер, который оснащен крышкой, и помыть руки водой с мылом. Это позволит не распространять вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Необходимо держаться от людей на расстоянии не меньше 1 метра, особенно от тех, у кого кашель, насморк и повышенная температура. Это позволит не вдыхать воздух, насыщенный мельчайшими каплями, содержащими вирус.

По возможности, не трогайте руками нос, рот и глаза

При прикосновениях можно перенести вирус с кожи рук в организм.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания немедленно обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где зарегистрирован 2019-nCoV, или тесно общались с вернувшимися из поездки в КНР и имеющими признаки респираторного заболевания, то сообщите об этом медицинскому работнику. Одной из причин болезни может быть 2019-nCoV.

Если у вас легкие респираторные симптомы, и вы не ездили в Китай или по территории Китая

Необходимо соблюдать элементарную респираторную гигиену и гигиену рук, а также желательно оставаться дома до выздоровления.

Соблюдайте правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо и птица и другие продукты животного происхождения

Вирус может распространяться от животных.

Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения

Особую осторожность следует проявлять с сырым мясом, молоком и органами животных.

Ранее сообщалось, что Папу Римского проверили на коронавирус.

Фото: www.aa.com.tr

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