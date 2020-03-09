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Украина

В Украине признали незаконным алкотестер, который использует полиция

19:37 9 марта 2020 356
алкотестер
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

При проверке водителей на наличие алкоголя в крови полицейские использовали несертифицированные алкотестеры. Такой вывод сделали судьи Киевского апелляционного суда по делу № 759 / 21 201/19 от 07.02.2020. Напомним, в 2019 году штрафы за управление авто в нетрезвом виде пришлось уплатить 115 711 водителям.

В решении суда говорится, что во время остановки водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат теста показал 0,6 промилле алкоголя в крови при допустимой норме — 0,2 промилле. Проверка проводилась с помощью прибора Drager Alcotest 6810.

Рассматривая материалы дела, Киевский апелляционный суд отметил, что согласно Госреестру медицинской техники, газоанализатор Drager 6810 не отвечает оценке соответствия и государственной регистрации. Срок действия свидетельства этого прибора истек 10 февраля 2015 года.

Таким образом, суд сделал вывод, что освидетельствование водителя на состояние опьянения посредством не разрешенного для применения технического прибора Drager Alcotest 6810 является неправомерным и водитель на основе такого освидетельствования не может быть привлечен к ответственности.

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, однако в начале декабря 2019 года народные депутаты отсрочили его применение до 1 июля 2020 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся сразу три законопроекта, призванные усилить административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения. В частности, совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения будет являться отягчающим фактором и караться строже.





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