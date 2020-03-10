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Путинские пропагандисты удивили сеть сюжетами о резком обвале рубля
После резкого обвала цен на нефть и последовавшего за этим падения рубля, на федеральных телеканалах России показали сюжеты об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть».
В частности, на российском «Первом канале» за пять минут сюжета ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.
На ВГТРК также поставили новость о финансовой ситуации и даже показали зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упал рубль, не уточнили.
На НТВ ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6−10 лет покрытия убытков.
В сети думающие россияне пишут, что это обычная практика — не говорить людям правду и перекладывать вину на других. Некоторые фолловеры уверены, что люди, которые смотрят ТВ, поверят в любую интерпретацию, как верят всему, что показывает российское ТВ.
Напомним, главный редактор телеканала RT Магарита Симоньян заявила, что нынешнее падение цена на нефть — часть плана руководства России.
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