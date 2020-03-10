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Украина

В Запорожье накажут руководство парка, в котором погибла 10-летняя девочка

10:06 10 марта 2020 63
«Дубовая Роща»
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После смерти школьницы, на которую 8 марта в парке упала деревянная скульптура, в Запорожье проверят все места отдыха. Об этом сообщает «Актуально».

«В этой ситуации нет никаких оправданий для виновных. Вчера распорядился всесторонне и максимально критически разобраться в этой ситуации. Свой анализ и оценку события дадут и правоохранительные органы», — заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Он также сообщил, что на время проведения следствия отстранил руководство парка от исполнения обязанностей. Также в городе проверят все без исключения места досуга и аттракционы.

«Городская власть окажет всестороннюю помощь родителям погибшего ребенка», — подчеркнул Буряк.

Ранее сообщалось, что статуя в запорожском парке «Дубовая роща» была демонтирована, но неизвестные вновь установили ее, из-за чего произошла трагедия.

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