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Каждый день рыдала: Надя Дорофеева призналась, как поборола недуг (видео)
Популярная певица Надя Дорофеева, солистка группы «Время и Стекло», недавно выпустившей провокационный клип «ЛОХ», дала откровенное интервью, в котором раскрыла свои секреты. Славу Демина она принимала в загородном доме, где вместе с мужем Владимиром Дантесом живут несколько месяцев. Певица призналась, что ранее не представляла себя загородной жительницей. На переезд вдохновил Дмитрий Монатик, дома у которого они встречали Новый год.
Сейчас Надя гордится тем, что имеет, и счастлива, что судьба сложилась именно так. Но в начале пути Надя пережила немало трудностей. Начиная от неуспехов группы, заканчивая личными. Их отношения с Позитивом были сложными, коллеги бесконечно ругались и раздражали друг друга.
«Восемь лет назад, мы притирались друг к другу, были конфликты с Позитивом. Сейчас мы так любим друг друга. И с Ирой (Горовой) и с Потапом иногда мы просто встречаемся по отдельности, делимся секретиками и часами разговариваем о жизни», — рассказала Дорофеева в программе «Слава+» на Люкс ФМ.
Несмотря на слухи, Надя заверила, что у них с Позитивом никогда не было романтических отношений. Надя вспомнила, что на первой встрече они понравились друг другу, но роман был невозможен по ряду причин.
«Во-первых, когда начинали проект, мы думали исключительно о карьере. Во-вторых, у меня и у него на тот момент были отношения. В-третьих, мы — совершенно разные. Это сейчас мы научились принимать друг друга и мириться с некоторыми вещами», — призналась Надя.
Также певица рассекретила свои стратегические параметры: при росте 169 см она весит 51 кг. Певица счастлива, что ей удалось немного поправиться. Говорит, ранее комплексовала из-за худобы. Сейчас Надя придерживается здорового питания, но не соблюдает диету, занимается спортом и довольна своими формами.
«Спокойно могу съесть картофельное пюре с котлетой. Я обожаю поесть. Вовка так вкусно готовит», — признается певица.
Однако, идеально выглядеть Наде удавалось не всегда. Впервые певица рассказала, какие осложнения получила после ГРИППа.
«9 лет назад я заболела ГРИППом, прошла курс лечения, но не пропила пробиотики. Запустился дисбактериоз. Первые проявления были на лице, его усыпало прыщами. Я обратилась к косметологам, лечили мазями и масками. Но ситуация только ухудшалась. Этот период длился семь месяцев. Я рыдала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Приходила на съемки, а у меня все лицо усыпано прыщами. Когда замазывала их слоем тонального крема, становилось еще хуже», — откровенно рассказала Дорофеева.
В таком виде ее впервые увидел Владимир Дантес. «Помню, я садилась в поезд, все в прыщах, не накрашенная… Вова почему-то в меня влюбился. Может, он плохо видит, первое время удивлялась я. Но он пообещал — у тебя со мной начались отношения, все пройдет.
Когда мы приехали в Крым, к моим родителям, мама повела меня в больницу в Симфирополе, я сдала все анализы, пролечила дисбактериоз и все прошло. Правда, Вова до сих пор думает, что это его заслуга", — смеется певица.
В интервью Надя в который раз опровергла слухи о беременности. Певица говорит, что они с Владимиром пока не готовы к появлению детей. Но будут не против, если так случиться. Дорофеева считает, что малыши никак не могут помешать карьере. Также Надя призналась, что в будущем намерена развиваться как сольная певица, а также расширять свой бренд одежды.
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