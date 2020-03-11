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Получивших российские паспорта жителей Донбасса начали призывать в российскую армию
В Минобороны РФ подтвердили призыв уроженцев Донбасса в армию, сообщает сайт «Типичный Донецк».
«Получивших российские паспорта жителей „ДНР“ и „ЛНР“ начали призывать в российскую армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Официальный ответ содержит расплывчатые формулировки, но в нем читается подтверждение прежних слухов о призыве дончан и луганчан», — сказано в тексте.
И еще там же: «Такие слухи в Донецке и Луганске ходят уже давно. Теперь они практически получили официальное подтверждение. „В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности, в том числе и по защите Отечества. При получении гражданства РФ гражданин РФ обязан явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет, а в дальнейшем — пройти мероприятия, связанные с призывом на военную службу“, — сообщает российское Минобороны».
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Комментарии новости очень жесткие.
«Концерты 24/7 по этому поводу! Папки, мамки, надевающие гимнастерки на своих отпрысков, к этому готовы. Юнармия, вперед!»
На вопрос, какое отношение в армии к людям из Донбасса, один пользователь ответил так: «Да такое, как к собакам. Это же домбасяне, они народ мягкий. Да и Следственный комитет не будет париться, если по весне кого не досчитаются».
«Ура, у нас в Сириях как раз „мясо“ закончилось».
«Теперь понятно, почему нам разрешили делать российские паспорта».
«Ну шо, ребята, теперь вы расияне! Ну, а если что с вами случится, бабы еще нарожают. Как-то вам не везет, куда ни вступите — везде г… но».
«Что и следовало ожидать. Местные аборигены закончились — пришло время пополнять армию донецкими».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что так называемый «народный совет ДНР» лишил на оккупированной территории украинский язык статуса государственного.
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