Украина

«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»: в сети указали на важный момент

Так называемый «народный совет ДНР» лишил на оккупированной территории украинский язык статуса государственного. При этом в ОРДО продолжаются облавы на людей, у которых остался украинский паспорт.

Как сообщает журналист Денис Казанский, в подконтрольных боевикам СМИ идет ликование по поводу того, что русский язык стал единственным государственнным.

«В ОРДЛО тем временем продолжается искоренение украинского языка. Очередное подтверждение того, что никакой реинтеграции Донбасса не планируется. Идет противоположный процесс», — прокомментировал произошедшее Казанский.

Политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале привел цитату главаря «ДНР» Дениса Пушилина: «В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры страны, укреплению межгосударственных связей».

По словам Голобуцкого, это еще одно свидетельство того, что «власти» оккупированных территорий абсолютно не стремятся выполнять Минские соглашения в части реинтеграции в Украину.

«Российские паспорта. Участие „ЛДНР“ в обсуждении изменений Конституции РФ. Лишение украинского языка статуса государственного. Интересно, на каком этапе украинская власть начнет догадываться, что с планом реинтеграции что-то идет не так?» — спрашивает Голобуцкий.

Ранее сообщалось, что один из бывших главарей «ДНР» стал мэром города в России.

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