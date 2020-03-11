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Украина

Коронавирус поставил под угрозу проведение тестового ВНО в Киеве

15:38 11 марта 2020 81
Карантин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Власти Киева ведут переговоры с Минобразования о переносе тестового ВНО, которое планировалось на конец марта. Это связано с введением в столице карантина.

Инициативу прокомментировал «Громадському» заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас проводится работа с родительскими комитетами и с детьми, мы будем переходить на дистанционное обучение. Речь идет, в частности, и о тестовом ВНО, которое должно быть в конце марта. Мы ведем сейчас переговоры с министерством, чтобы перенести это ВНО. Это касается всей Украины, поэтому решение будет приниматься не только по Киеву», — сказал Поворозник.

Ранее сообщалось, что карантин для предотвращения распространения коронавируса будет действовать в Украине с 12 марта до 3 апреля — он предусматривает ряд ограничений.

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