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Коронавирус поставил под угрозу проведение тестового ВНО в Киеве
Власти Киева ведут переговоры с Минобразования о переносе тестового ВНО, которое планировалось на конец марта. Это связано с введением в столице карантина.
Инициативу прокомментировал «Громадському» заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Сейчас проводится работа с родительскими комитетами и с детьми, мы будем переходить на дистанционное обучение. Речь идет, в частности, и о тестовом ВНО, которое должно быть в конце марта. Мы ведем сейчас переговоры с министерством, чтобы перенести это ВНО. Это касается всей Украины, поэтому решение будет приниматься не только по Киеву», — сказал Поворозник.
Ранее сообщалось, что карантин для предотвращения распространения коронавируса будет действовать в Украине с 12 марта до 3 апреля — он предусматривает ряд ограничений.
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