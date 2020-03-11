Политика

Кабмин назначил своего представителя в Раде: кто такой Василий Мокан

Кабмин Шмыгаля определился со своим представителем в Верховной Раде — этот пост занял народный депутат Василий Мокан (фракция «Слуга народа»). Напомним, представитель Кабмина Алексея Гончарука Елена Шуляк подала в отставку.

Василий Мокан был избран в Раду по спискам партии «Слуга народа» (№ 103), а в 2015 году являлся кандидатом в депутаты Киевского областного совета от «БПП».

В Раде входит в состав комитета по делам молодежи и спорта (заместитель председателя), а также является главой подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Напомним, ранее у президента Зеленского признали, что ушедшее в отставку правительство Алексея Гончарука за время его работы не показало результат.



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