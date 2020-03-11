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Умерла украинская чемпионка Олимпиады-80
Ушла из жизни известная украинская легкоатлетка Татьяна Буракова (Пророченко). Как сообщает Федерация легкой атлетики, смерть наступила после тяжелой болезни. Напомним, ранее в Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря.
В 2020 году чемпионке Олимпиады-80 исполнилось 67 лет.
«Золотая» сборная СССР на Олимпийских играх-1980 (Татьяна Пророченко — крайняя слева)
Примечательно, что в активе легкоатлетки была также бронзовая медаль Олимпийских игр, которые состоялись в 1976 году — она поднялась на пьедестал в составе эстафетной команды 4×400 метров.
После завершения карьеры Татьяна Васильевна работала в сборной Украины по легкой атлетике и в Национальном олимпийском комитете.
Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ушли из жизни сразу несколько спортивных звезд Украины,
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