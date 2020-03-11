Умерла украинская чемпионка Олимпиады-80

Спорт

Ушла из жизни известная украинская легкоатлетка Татьяна Буракова (Пророченко). Как сообщает Федерация легкой атлетики, смерть наступила после тяжелой болезни. Напомним, ранее в Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря.

В 2020 году чемпионке Олимпиады-80 исполнилось 67 лет.

«Золотая» сборная СССР на Олимпийских играх-1980 (Татьяна Пророченко — крайняя слева)

Примечательно, что в активе легкоатлетки была также бронзовая медаль Олимпийских игр, которые состоялись в 1976 году — она поднялась на пьедестал в составе эстафетной команды 4×400 метров.

После завершения карьеры Татьяна Васильевна работала в сборной Украины по легкой атлетике и в Национальном олимпийском комитете.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ушли из жизни сразу несколько спортивных звезд Украины, в т. ч. летом в Киеве простились с известным украинским спортивным функционером, бронзовым призером ЧЕ-1994 в толкании ядра и участником Олимпийских игр-1996 в Атланте (США) Романом Вирастюком. О других утратах года читайте в статье «Децл, Юрский, Лагерьфельд и другие: кого мир потерял в 2019 году».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter