Трагедия в Китае: во сне умер 29-летний украинский фигурист

Украина

В Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря.

Об этом пишет Footballua.tv.

«15 февраля умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Подробностей случившегося пока нет, по предварительной информации, причиной стала остановка сердца во сне», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах.

В этом году, в мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.

В последнее время спортсмен работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле прошлого года в Лос-Анджелесе во сне скоропостижно скончался популярный американский актер и танцор Камерон Бойс. Ему было всего 20 лет. В заявлении семьи Камерона было сказано, что причиной смерти стал «приступ болезни, от которой он проходил курс лечения».

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