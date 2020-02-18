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Трагедия в Китае: во сне умер 29-летний украинский фигурист
В Китае, где бушует вызванная новым коронавирусом эпидемия, оборвалась жизнь 29-летнего украинского фигуриста Николая Бондаря.
Об этом пишет Footballua.tv.
«15 февраля умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Подробностей случившегося пока нет, по предварительной информации, причиной стала остановка сердца во сне», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Николай Бондарь является обладателем бронзовых медалей по фигурному катанию: на чемпионате Украины он трижды завоевывал бронзовую медаль — в 2007, 2008 и 2009 годах.
В этом году, в мае Бондарю должно было исполниться 30 лет.
В последнее время спортсмен работал тренером в китайском городе Сучжоу, который находится недалеко от Шанхая.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле прошлого года в Лос-Анджелесе во сне скоропостижно скончался популярный американский актер и танцор Камерон Бойс. Ему было всего 20 лет. В заявлении семьи Камерона было сказано, что причиной смерти стал «приступ болезни, от которой он проходил курс лечения».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!