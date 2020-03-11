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Атрибуты княжеского Киева и выставка картин Ивана Марчука: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
12 марта — балет «Щелкунчик»,
13 марта — опера «Дон Карлос»,
14 марта — балет «Спящая красавица»,
15 марта — опера «Евгений Онегин»,
17 марта — балет «Жизель»,
18 марта — опера «Мадам Баттерфляй».
Начало: 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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До 15 марта в Центральном доме художника проходит кураторский проект галериста и коллекционера Александра Яновича. В экспозиции представлены картины Ирины Вештак-Остроменской, Петра Сметаны, Николая Журавля, Алексея Малых, Петра Лебединца, Влада Крышовского, Петра Бевзы, Сергея Гая и других художников.
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
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До 23 марта в Музее истории Киева можно посетить выставки: портретов и театральных костюмов Валентины Плавун «Дві іпостасі»; живописи Андрея Стеклова «Вітрила, вітер, мастихін». До 13 мая открыта выставка атрибутов княжеского Киева Х—ХIII веков «Made in Kyiv: Археологія повсякдення».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: от 30 грн.
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До 5 апреля в галерее «Лавра» действует выставка, на которой представлены работы более 300 украинских художников «Среда обитания. Манифест 2020». В экспозиции: живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция.
Адрес: ул. Ивана Мазепы, 17.
Вход свободный.
***
До 22 марта в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка народного художника Украины Ивана Марчука «Витівки творчого духу». До 5 апреля — выставка «Століття української абстракції». В экспозиции картины Александры Экстер, Вадима Меллера, Александра Богомазова, Александра Хвостенка-Хвостова, Карла Зверинского, Тиберия Сильваши, Анатолия Криволапа, Петра Малышко, Петра Лебединца, Назара Билыка и других художников.
Адрес: бул. Шевченко, 12.
Цена: от 50 грн.
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17 марта в Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе откроется персональная выставка абстрактного пейзажа Леры Литвиновой «Вечность тает». Выставка продлится до 29 марта.
Адрес: Андреевский спуск, 21.
Цена: 5—20.
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До 20 марта в Gallery 83 проходит выставка живописи, графики, инсталляции Марины Биндич «Фантом».
Адрес: ул. Тарасовская, 3а.
Вход свободный.
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Напомним, с 12 марта и до 3 апреля по всей Украине вводится карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. В столице будут закрыты все школы и детсады, развлекательные центры и развлекательные зоны в ТРЦ, а также ограничиваются концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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