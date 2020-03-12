Трамп приостанавливает на месяц прием пассажиров из Европы

Мир

Распространение коронавируса в мире стало причиной того, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, на 30 дней вводят запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств, исключение будет сделано только для Великобритании.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду вечером с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса, передает Bloomberg.

«Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу в полночь. Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Ограничения также не будут распространяться на Великобританию», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что американская администрация рассмотрит возможность более ранней, чем планировалось, отмены ограничений на въезд в страну лиц из КНР и Южной Кореи.

«Мы следим за ситуацией в Китае и Южной Корее, по мере того, как ситуация там улучшается, мы проведем переоценку ограничений, которые действуют [в их отношении] в настоящее время», — сказал он.

Трамп объяснил увеличение масштабов распространения нового коронавируса в США тем, что Европейский союз не принял необходимых мер для ограничения поездок.

По его словам, в самом начале вспышки Белый дом установил масштабные ограничения на въезд из Китая и ввел в действие первый за 50 лет карантин на федеральном уровне. Также была объявлена чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения и установлен самый высокий уровень предостережения от поездок в другие страны, куда распространялась эта ужасная инфекция.

«После принятия этих ранних и очень серьезных мер в Соединенных Штатах было значительно меньше случаев заражения вирусом, нежели сейчас имеется в Европе», — отметил Трамп.

Европейский же союз, по мнению Трампа, не принял таких мер предосторожности и не ограничил въезд из Китая и других мест распространения. В результате приезжающие из Европы создали США большое количество новых очагов, убежден глава Белого дома.

Трамп также заявил, что вспышка на территории Соединенных Штатов заболевания, вызванного коронавирусом, не является финансовым кризисом, однако американские власти примут необходимые экономические меры.

«Это не финансовый кризис. Это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир. Однако для того, чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим, семьям и предприятиям, сегодня вечером я объявляю о дополнительных [экономических] мерах», — отметил американский лидер.

Он, в частности, отдал распоряжение о предоставлении кредитов под низкий процент пострадавшим от вспышки заболевания компаниям в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса.

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