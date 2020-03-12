25.80 / 26.65 28.99 / 30.05
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Безработный Шепелев удивил "голым" фото в душе

10:54 12 марта 2020 218
Дмитрий Шепелев в душе
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский ведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала наслаждается отдыхом и не спешит рассказывать о новом месте работы. В сети он лишь поделился, что наконец-то отвез сына в горы и уделяет время себе — много читает, проводит время с любимыми людьми. Также он намекнул, что скоро свободного времени станет совсем мало, поскольку он выйдет на новую работу. Какую, пока не признается.

На многочисленные вопросы и обсуждения нового ведущего Дмитрий ответил пикантным фото в душе, на котором позирует голым на фоне фикуса.

«А вот так? Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое…», — потроллил подписчиков Шепелев.

Напомним, после ухода Дмитрия у шоу «На самом деле» появился новый ведущий. Говорят, Шепелев может появиться на телеканале «Пятница».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Члены королевской семьи

«Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом

Карантин

Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны

Больница с пациентами зараженными коронавирусом

В сети показали, как выглядели легкие умершего от коронавируса: шокирующие фото

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер