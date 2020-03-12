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Безработный Шепелев удивил "голым" фото в душе
Известный российский ведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала наслаждается отдыхом и не спешит рассказывать о новом месте работы. В сети он лишь поделился, что наконец-то отвез сына в горы и уделяет время себе — много читает, проводит время с любимыми людьми. Также он намекнул, что скоро свободного времени станет совсем мало, поскольку он выйдет на новую работу. Какую, пока не признается.
На многочисленные вопросы и обсуждения нового ведущего Дмитрий ответил пикантным фото в душе, на котором позирует голым на фоне фикуса.
«А вот так? Ну, давайте начинайте про нового ведущего, про программу, канал и всякое такое…», — потроллил подписчиков Шепелев.
Напомним, после ухода Дмитрия у шоу «На самом деле» появился новый ведущий. Говорят, Шепелев может появиться на телеканале «Пятница».
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