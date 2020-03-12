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Похолодание и дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
На объявленный в связи с распространением коронавируса карантин отреагировала и природа. С пятницы, 13 марта, в Украине существенно снизится температура воздуха.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в конце рабочей недели дожди пройдут на западе и востоке. Вечером 13 марта осадки усилятся и распространятся еще и на центральную часть Украины.
В пятницу на западе и севере в течение дня ожидается + 6 + 12 градусов. Однако большинство областей центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе: + 10 — + 15, местами до + 15 — + 18 градусов.
В субботу, 14 марта, дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях. В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до минусовых температур.
В Киеве 13 марта осадки маловероятны. В субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно. Вместе с тем, в субботу-воскресенье ожидается сильный ветер. Температура воздуха в столице завтра +10 градусов, в субботу +7 градусов, в воскресенье +3 градуса. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2−4 градусов.
Напомним, ранее Диденко предупреждала о приближении холодного европейского циклона «Гизела».
Прогноз погоды на все весенние месяцы читайте в материале «ФАКТОВ»: «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».
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