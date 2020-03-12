В Украине вынесен приговор китайскому шпиону, пытавшемуся узнать космические секреты

Происшествия

СБУ разоблачила гражданина КНР Шу Юаньцзя, доктора технических наук, который через подкуп украинских ученых пытался завладеть отечественными разработками в ракетно-космической отрасли. Ранее сотрудники спецслужбы задержали агента ФСБ, который служил по контракту в бригаде ВСУ.

Как сообщили в спецслужбе, имея степень доктора технических наук, китайский шпион действовал под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Контрразведка установила, что специальное образование иностранец получил в Китайской военной научной академии и в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Он также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения и в НИИ современной химии города Сиань.

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБУ задержали иностранца «на горячем» при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в шпионаже.

Приговор вступил в законную силу. По материалам контрразведки СБУ китайский шпион осужден за шпионаж на 10 лет.

Напомним, в феврале в Киеве сотрудники СБУ задержали агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил.

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