25.79 / 26.49 28.89 / 29.77
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Украине вынесен приговор китайскому шпиону, пытавшемуся узнать космические секреты

16:03 12 марта 2020 12
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

СБУ разоблачила гражданина КНР Шу Юаньцзя, доктора технических наук, который через подкуп украинских ученых пытался завладеть отечественными разработками в ракетно-космической отрасли. Ранее сотрудники спецслужбы задержали агента ФСБ, который служил по контракту в бригаде ВСУ.

Как сообщили в спецслужбе, имея степень доктора технических наук, китайский шпион действовал под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.
Контрразведка установила, что специальное образование иностранец получил в Китайской военной научной академии и в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Он также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения и в НИИ современной химии города Сиань.

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства.

Оперативники СБУ задержали иностранца «на горячем» при попытке получения секретных разработок. Суд признал иностранного гражданина виновным в шпионаже.

Приговор вступил в законную силу. По материалам контрразведки СБУ китайский шпион осужден за шпионаж на 10 лет.

Напомним, в феврале в Киеве сотрудники СБУ задержали агента боевиков так называемой «МГБ ЛНР», который прибыл в столицу для сбора сведений о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в проведении Операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция

Потасовка на презентации платформы единства и примирения: в полиции рассказали о задержанных

Заворотнюк

«Боль живет во мне каждую секунду»: дочь Заворотнюк рассказала о сокровенном

Бабкины

«Будете жить в больнице»: Бабкин возмутился, что в его городе не закрыли школы на карантин

Наталия Орлянская

Наталия Орлянская: «Прелесть онкологии в том, что она придает некую конечность жизни» (часть 2)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер