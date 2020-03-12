Деньги

Доллар продолжил рост: на межбанке уже по 26

На рынок валюты в Украине, кроме коронавируса и обвала цен на нефть, повлияло также введение в стране трехнедельного карантина.

Так, курс доллара на межбанке в продаже 12 марта 2020 года вырос на 26 копеек до 26,01 гривен за доллар, курс в покупке до 25,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 28,98 гривен за евро.

Сегодняшние торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9900 — 26,0100 грн/доллар. Евровалюта торговалась в диапазоне 28,9580 — 28,9803 грн/евро.

На пятницу, 13 марта, Нацбанк установил курс евро на уровне 29,05 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс американской валюты установлена на уровне 25,85 гривен за доллар.

Прогнозы финансовых аналитиков о ситуации на валютном рынке читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар стремительно дорожает: как коронавирус повлиял на экономику Украины».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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