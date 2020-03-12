Доллар стремительно дорожает: как коронавирус повлиял на экономику Украины

Деньги

Падение курса национальной валюты, «запущенное» в начале нынешней недели обвалом нефтяного и фондового рынков, продолжается. Всего за день, со среды, 11 марта, американская валюта подорожала на 31 копейку, а европейская — на 26 копеек, превысив отметку в 29 гривен. Так, 12 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 25,62 грн за доллар и 29,05 грн за евро. На наличном рынке стоимость основных валют тоже продолжила стремительно расти, за день увеличившись на 50−90 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 25,75 грн, купить — по 26,66 грн; евро — сдать по 28,92 грн, купить — по 30,08 грн.

Для удержания курса гривни НБУ продал очередные 350 миллионов долларов

Национальный банк всеми силами пытается не допустить резкой девальвации гривни. В среду НБУ продал на межбанковском валютном рынке очередные 350 миллионов долларов.

«Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по всему миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей», — говорится в официальном сообщении НБУ.

Регулятор утверждает, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. На сегодняшний день международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов. В Нацбанке подчеркнули, что готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

А они точно понадобятся, потому что кризис во всем мире только начинается. В частности, в интервью The Independent аналитик Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, заявил о грядущем более мощном обвале рынков. Он утверждает, что на мировых рынках должны лопнуть несколько финансовых пузырей.

По мнению Коломбо, коронавирус не является первопричиной предстоящего краха, но может стать спусковым крючком. Аналитик заявил, что мировая экономика еще до первых сообщений о новом опасном вирусе двигалась в сторону рецессии. В понедельник, 9 марта, рынки рухнули, так как инвесторы пытались «разгрузить» акции из-за опасений нестабильности, вызванной коронавирусом и войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией. Однако основная причина происходящего глубже.

По словам Коломбо, он еще в июне 2019 года предупреждал, что более чем на двух десятках рынков формируются новые финансовые пузыри. Это европейская недвижимость, акции США, доходы домохозяйств США, корпоративный долг, кредиты за счет заемных средств, студенческие кредиты и автокредиты в США, технологические стартапы и добыча сланцевых энергоносителей. Но одним из крупнейших является кредитный пузырь в Китае, в значительной степени обусловленный расходами на инфраструктуру. Все эти инструменты способствовали восстановлению мировой экономики в последние 12 лет.

«Но это иллюзия экономического восстановления, вызванного инфляцией экономических пузырей», — заявил Коломб, предупредив, что все эти финансовые пузыри готовы лопнуть.

«В первую очередь украинцам следует ожидать подорожания импортных товаров»

Но чего ожидать Украине в условиях нестабильности курса гривни и распространения коронавируса по всему миру?

«Наша экономика входит в соприкосновение с глобальным кризисом с максимально ослабленным иммунитетом. По сути, у нас происходит аккумуляция доморощенного внутреннего кризиса с внешним, — сообщил на своей странице в Facebook финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. - Попробую сделать прогноз: этот мировой кризис будет не похож на предыдущий, 2008 года. Тогда кризис был финансовый, сейчас — экономический. Тогда он был реализован в виде скоротечной, но глубокой рецессии, то есть падения, сейчас — в виде длительной, «вечной» стагнации, которая может растянуться на один или даже несколько лет и будет характеризоваться не падением, а крайне низкими темпами роста средних доходов населения.

В 2008 году было время спринтеров, преодолевающих кризис, в 2020-м — стайеров, способных выдерживать длинный забег, преодолевать ограничения низких темпов роста и заменять его на опережающий. 2008-й — время тактиков, в том числе и в монетарной сфере, 2020-й — время стратегов, способных уловить нерв новой мировой экономической конъюнктуры и обеспечить своим странам более высокое место в глобальных технологических цепочках, учитывая, что старые будут распадаться под ударами протекционизма и торговых войн.

Выиграют те нации, которые ставят перед собой большие цели и умело лавируют при достижении малых. Это время возможностей, но и время рисков: слабых будут съедать быстрее и уже без остатков — все пойдет на утилизацию.

В Украине прежнее правительство ставило перед собой даже не малые цели, а неправильные. Квинтэссенция их деятельности: падение в январе 2020 года всех структурных показателей. В частности, ВВП — минус 0,5%, промышленное производство — минус 5,1%, транспорт — минус 4%, аграрное производство — минус 2,7%. И коронавирус здесь был совершенно ни при чем, он просто не успел бы повлиять на показатели с временным лагом формирования в полгода. В феврале мы получили еще и потребительскую дефляцию в 0,3%.

Но главное, что мы не видим изменения ошибочной модели экономического развития, мы не видим перезагрузки монетарного блока, в первую очередь Нацбанка. Поэтому пока перспективы удручающие", — подытожил Кущ.

В этой ситуации простых украинцев очень волнует вопрос, чего им ждать в ближайшем будущем и как изменятся цены в магазинах.

«В первую очередь следует ожидать подорожания импортных товаров, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе компании MOYO. — Или даже возникновения их временного дефицита. В особенности это касается продукции, которая собирается в Китае. В основном это мелкие гаджеты, технологически сложные в производстве аксессуары и электроника, сборка которой происходит из большого набора комплектующих. Связано это с временными логистическими трудностями как внутри Китая, так и за его пределами. Соответственно, собрать все комплектующие на одном заводе сегодня довольно затруднительно.

В этих условиях в Украине, скорее всего, пострадают в первую очередь производства, которые зависят от комплектующих, поставляемых из Китая. В то же время, вероятно, подешевеет продукция, которую Украина экспортирует. Опять же это связанно с падением спроса в странах, где коронавирус уже в активной фазе".

Кстати, обвал нефтяного рынка не обязательно приведет к снижению цены горючего на украинских заправках. По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, удешевления горючего полностью пропорционально падению цен на нефть ожидать не стоит. Ведь нефть — лишь одна из составляющих в розничной стоимости нефтепродуктов, на которую приходятся 30−40% цены. Главный фактор — это то, что нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. А значит, изменение цены горючего на украинских заправках будет напрямую зависеть от курса национальной валюты к доллару и евро.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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