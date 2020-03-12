Украина

В Украине подтверждены еще два случая заражения коронавирусом: Минздрав сделал заявление

В Украине, кроме заболевшего мужчины из Черновцов, еще у двух человек официально подтверждены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства здравоохранения.

По данным МОЗ, заболела женщина пенсионного возраста из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Сообщается, что женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а затем переехала в Радомышль. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. После проведения тщательного обследования подтвердился коронавирус.

Сейчас она в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Все врачи, а также родные, которые с ней контактировали, изолированы, передает «Укринформ».

Заболевшему мужчине также предоставляется симптоматическое лечение, изучаются его контакты.

Напомним, в Украине экстренно госпитализировали вернувшегося из Польши заробитчанина. У мужчины диагностировали пневмонию и подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», состояние мужчины из Черновцов, у которого 3 марта обнаружили коронавирус, удовлетворительное. Он изолирован в медучреждении. Его жена — на обсервации в военном госпитале.

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