25.84 / 26.57 28.91 / 29.79
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине подтверждены еще два случая заражения коронавирусом: Минздрав сделал заявление

19:25 12 марта 2020 884
тест
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, кроме заболевшего мужчины из Черновцов, еще у двух человек официально подтверждены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства здравоохранения.

По данным МОЗ, заболела женщина пенсионного возраста из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Сообщается, что женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а затем переехала в Радомышль. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. После проведения тщательного обследования подтвердился коронавирус.

Сейчас она в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Все врачи, а также родные, которые с ней контактировали, изолированы, передает «Укринформ».

Заболевшему мужчине также предоставляется симптоматическое лечение, изучаются его контакты.

Напомним, в Украине экстренно госпитализировали вернувшегося из Польши заробитчанина. У мужчины диагностировали пневмонию и подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», состояние мужчины из Черновцов, у которого 3 марта обнаружили коронавирус, удовлетворительное. Он изолирован в медучреждении. Его жена — на обсервации в военном госпитале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тест

В Украине подтверждены еще два случая заражения коронавирусом: Минздрав сделал заявление

прокуратура

Прокуратура таки завела "карантинное" дело на Кернеса, школы в Харькове закроют 13 марта

Краснова

Уловки не помогли: известную российскую блогершу снова не пустили в Украину (видео)

Солнечная система

Меркурий вышел из ретроградной петли: как это отразится на всех нас

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер