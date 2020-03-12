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Вернувшегося из Польши украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Украине экстренно госпитализировали вернувшегося из Польши заробитчанина. У мужчины диагностировали пневмонию и подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом на брифинге 12 марта сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, у пациента отобран материал для исследования.
Отметим, что в Польше с 10 марта отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.
А на украинско-польской границе задержали украинца, который контрабандой пытался вывезти в Польшу тысячи медицинских масок.
Напомним, на данный момент в Украине был зафиксирован только один клинически подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
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