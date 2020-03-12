Заболевание коронавирусом подтвердилось у украинки в Италии

Украина

Коронавирус официально подтвердили в Италии у украинской заробитчанки. 66-летняя украинка госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщила Оксана Федкив.

Заболевшая Раиса Малышева находилась на заработках в городе Ровато (провинция Брешия).

По словам Федкив, четыре дня назад она была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19. Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, в очень тяжелом состоянии.

Всех, кто контактировал с заболевшей, просят обратиться к врачам и ограничить свое передвижение и нахождение в общественных местах.

Напомним, в Украине экстренно госпитализировали вернувшегося из Польши заробитчанина. У мужчины диагностировали пневмонию и подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Положительные результаты тестов на коронавирус в Украине были официально подтверждены еще у двух человек — 70-летней пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

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