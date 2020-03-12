Происшествия

В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылся: момент попал на видео

В четверг, 12 марта, в Киеве в районе станции метро «Берестейская» водитель автомобиля Saab сбил пешехода, который перебегал улицу в неустановленном месте. Сразу после ДТП водитель скрылся. Ранее подобный случай произошел в столице недалеко от Бориспольской площади, тогда наезд оказался смертельным.

В данном случае пострадавший, к счастью, остался живым. На помощь ему оперативно прибыли патрульные и карета «скорой помощи».

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Днепре, где Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке, после чего влетел в дорожное ограждение. Перед этим под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.

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