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Происшествия

В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылся: момент попал на видео

21:49 12 марта 2020 133
ДТП
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 марта, в Киеве в районе станции метро «Берестейская» водитель автомобиля Saab сбил пешехода, который перебегал улицу в неустановленном месте. Сразу после ДТП водитель скрылся. Ранее подобный случай произошел в столице недалеко от Бориспольской площади, тогда наезд оказался смертельным.

В данном случае пострадавший, к счастью, остался живым. На помощь ему оперативно прибыли патрульные и карета «скорой помощи».

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!


Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Днепре, где Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке, после чего влетел в дорожное ограждение. Перед этим под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.

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