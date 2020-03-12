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В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылся: момент попал на видео
В четверг, 12 марта, в Киеве в районе станции метро «Берестейская» водитель автомобиля Saab сбил пешехода, который перебегал улицу в неустановленном месте. Сразу после ДТП водитель скрылся. Ранее подобный случай произошел в столице недалеко от Бориспольской площади, тогда наезд оказался смертельным.
В данном случае пострадавший, к счастью, остался живым. На помощь ему оперативно прибыли патрульные и карета «скорой помощи».
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Днепре, где Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке, после чего влетел в дорожное ограждение. Перед этим под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?