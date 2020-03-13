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Дожди со снегом и небольшой мороз: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
В предстоящие выходные в Украине ожидается холодная погода с ветром и осадками, которую принес из Европы циклон «Гизела».
В субботу, 14 марта, по прогнозу Укргидрометцентра, на всей территории страны будет облачно. В северных и западных областях пройдет дождь со снегом, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха составит 5−7 градусов тепла, в Крыму воздух прогреется до плюс 13 градусов.
В Киеве пройдет холодный дождь. В ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2−4 градусов.
В воскресенье, 15 марта, в Украине будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере страны столбики термометров покажут 3−5 градусов тепла, в Крыму воздух прогреется до 7 градусов выше нуля.
В столице будет морозно и солнечно. Днем столбики термометров покажут +3 градуса тепла, утром от 1 мороза до 1 тепла.
Напомним, в начале марта в Киеве были побиты семь температурных рекордов. Но по-настоящему весеннего тепла стоит ожидать только в средине апреля, после Пасхи.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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