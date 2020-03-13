25.68 / 26.61 28.80 / 30.04
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда российских сериалов взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье

8:07 13 марта 2020 459
Лукерья Ильяшенко
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Популярная российская актриса Лукерья Ильяшенко опубликовала у себя в Instagram весьма откровенные снимки.

В частности, на одном из них актриса демонстрирует длинные ноги и сексуальное тело в нижнем белье.

Лукерья Ильяшенко ворвалась в киномир с ролью в сериале «Сладкая жизнь», где сыграла одну из главных героинь — похотливую любовницу. В сериале она фактически разрушает семью своего любовника, однако в финале судьба наказывает Лукерью, и она оказывается в постели с престарелым отставным силовиком.

Также Лукерья Ильяшенко играла в сериалах «Измены», «Налет», «Аванпост», а недавно вышла картина с ее участием — «Очень женские истории».

Отметим, что в 2018 году актриса заняла 8 место в списке топ-100 самых красивых женщин России по версии журнала «MAXIM».

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля во второй раз вышла замуж популярная актриса Любовь Аксенова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Решетников

"Украинцы — не народ": в Киев с лекцией едет скандальный ректор из России, любящий Путина

Лукерья Ильяшенко

Звезда российских сериалов взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье

боец АТО попал в России в трудовое рабство

«Меня пытали, выбивали зубы, ломали ребра»: боец АТО попал в России в трудовое рабство

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Зараженный коронавирусом Том Хэнкс пообщался со своими фанатами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер