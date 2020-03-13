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Звезда российских сериалов взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье
Популярная российская актриса Лукерья Ильяшенко опубликовала у себя в Instagram весьма откровенные снимки.
В частности, на одном из них актриса демонстрирует длинные ноги и сексуальное тело в нижнем белье.
Лукерья Ильяшенко ворвалась в киномир с ролью в сериале «Сладкая жизнь», где сыграла одну из главных героинь — похотливую любовницу. В сериале она фактически разрушает семью своего любовника, однако в финале судьба наказывает Лукерью, и она оказывается в постели с престарелым отставным силовиком.
Также Лукерья Ильяшенко играла в сериалах «Измены», «Налет», «Аванпост», а недавно вышла картина с ее участием — «Очень женские истории».
Отметим, что в 2018 году актриса заняла 8 место в списке топ-100 самых красивых женщин России по версии журнала «MAXIM».
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля во второй раз вышла замуж популярная актриса Любовь Аксенова.
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