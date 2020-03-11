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Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус: советы врача
Ситуация со стремительным распространением по миру нового коронавируса выглядит устрашающе. Раньше казалось, что опасность далеко, а теперь заболевание выявили в Украине. И это только начало. Напомним, с 12 марта и до 3 апреля по всей Украине вводится карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. В столице будут закрыты все школы и детсады, развлекательные центры и развлекательные зоны в ТРЦ, а также ограничиваются концерты, киносеансы и другие массовые мероприятия.
— Прежде считалось, что инкубационный период длится 14 дней, а сейчас даже 20 дней — не предел, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Изменилась информация о том, насколько вирус заразный (вирулентный). Выяснилось, что один больной человек в среднем заражает троих — пятерых, но есть супер-распространители, которые могут инфицировать и сотню людей. Большая вероятность заразиться у того, кто в течение 15 и больше минут находится ближе чем в двух метрах от больного.
— Кому вирус угрожает больше?
— Он, образно говоря, сексист и эйджист. Мужчины болеют тяжелее, чем женщины. Чаще заражаются люди старше 60 лет, причем чем больше лет, тем хуже протекает болезнь. Неудивительно: у многих есть уже заболевания сердца и сосудов, органов дыхания. Также в группе риска люди, страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением.
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— Как снизить опасность заражения?
— Помните социальную рекламу, которая была популярной в одну из эпидемий гриппа: «Простые вещи спасают жизнь»? Человек, у которого появились симптомы — повысилась температура, возникли боль в горле и сухой кашель, — должен оставаться дома! Связаться с семейным врачом, детально описать симптомы. Сообщить, если недавно вернулся из зарубежной поездки или общался с людьми, побывавшими в странах, где выявлены случаи заболевания.
— Что делать, если декларации с семейным врачом нет?
— Позвонить по горячим телефонам Минздрава Украины или Национальной службы здоровья. Специалисты объяснят, как действовать дальше. Но даже в случае банального ОРВИ или гриппа важно побыть несколько дней дома. Если нужно выйти, например, в аптеку, обязательно надевайте защитную маску. Нет маски — замотайте лицо шарфом. Не здоровайтесь за руку со знакомыми, чихайте в согнутый локоть. Часто мойте руки с мылом или протирайте их антисептическими влажными салфетками, используйте санитайзеры. А главное — не паникуйте: это гораздо страшнее вируса.
Как подтверждают заражение коронавирусом? Почему больным лучше носить маску, а не респиратор? Может ли теплая погода замедлить распространение коронавируса?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 марта, с 18:00 до 19:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 марта
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