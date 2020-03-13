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В центре Киева женщина подстрелила бывшего мужа: подробности ЧП
В четверг, 12 марта, в центре Киева на Печерске была стрельба. Неделю назад в столице на проспекте Науки устроил стрельбу сотрудник полиции.
Инцидент на улице Генерала Алмазова произошел около 10 часов вечера. Женщина, ранившая мужчину, сбежала с места ЧП.
Выехавшие на место происшествия патрули полиции и медики обнаружили пострадавшего с ранением ноги, передает «Информатор».
Пуля попала мужчине в левое бедро. Врачи оказали помощь раненому. Скорее всего, женщина произвела выстрел из травматического пистолета. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре устроили стрельбу в районе школы. А в Харькове от неадекватного подростка, устроившего стрельбу из пнематического пистолета, пострадали женщина и ее сын.
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«С семи лет меня заставляли заниматься сексом»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки» (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.