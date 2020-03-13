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Происшествия

В центре Киева женщина подстрелила бывшего мужа: подробности ЧП

9:21 13 марта 2020 839
скорая помощь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 марта, в центре Киева на Печерске была стрельба. Неделю назад в столице на проспекте Науки устроил стрельбу сотрудник полиции.

Инцидент на улице Генерала Алмазова произошел около 10 часов вечера. Женщина, ранившая мужчину, сбежала с места ЧП.

Выехавшие на место происшествия патрули полиции и медики обнаружили пострадавшего с ранением ноги, передает «Информатор».

Пуля попала мужчине в левое бедро. Врачи оказали помощь раненому. Скорее всего, женщина произвела выстрел из травматического пистолета. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре устроили стрельбу в районе школы. А в Харькове от неадекватного подростка, устроившего стрельбу из пнематического пистолета, пострадали женщина и ее сын.

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