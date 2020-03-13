Новые тренды в маникюре: оттенок черной черешни и бабочки (фото)

Стиль жизни

Весна принесла с собой новые веяния во всем. И, конечно, они коснулись маникюра. Быть в тренде сегодня — это часть социального статуса. Если вы идете в ногу со временем, это привлекает. Ведущие нейл-стилисты все, как один, пророчат большое будущее синему цвету, коротким ногтям и миндалевидной форме. И в то же время у каждого есть эксклюзивный арсенал идей. И он особенно интересен. Это касается сочетаний цветов и элементов декора. Конечно, очень важно найти свой вариант стиля. Не бойтесь экспериментировать. Ведь теория — это одно, а практика — совсем другое. Важный критерий — чувство комфорта. О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Лаура Гаврилеску .

— Весна 2020 предлагает женщинам быть по-новому элегантными, — говорит Лаура Гаврилеску. — Например, очень стильным может быть сочетание желтого и черного в комбинации с кристаллами.

Тандем желтого и черного очень эффектен

Яркие и насыщенные тона вступают в свои права. Но это не неон! Обратите внимание на палитру зеленого — она очень модна, особенно в тандеме с матовым покрытием. Невероятно красивы бирюзовые тона. Эффектно смотрится на ногтях и синий деним. Очень красивы вишневые оттенки. Один из самых модных — черная черешня. Он великолепно сочетается с нюдом и кристаллами.

Оттенок черешни – один из новых трендов сезона

В тренде и белый цвет. Остается актуальным беби-бумер. Фольга, эффекты дыма, сахара и песка, а также северного сияния — то, что понравится в нынешнем сезоне модницам. Очень изящно смотрятся на ногтях бабочки и весенние цветы. Сезонная атрибутика всегда привлекает внимание.

В тренде бабочки. Они ассоциируются с весной

Эффектность маникюру придадут кристаллы. Уместны такие сочетания как жемчуг и хрусталь. Очень красиво смотрится россыпь цветных кристаллов на нюдовом покрытии.

— Какую длину ногтей предпочесть весной?

— Здесь не может быть единого решения для всех. Исходите из того, что вам нравится и подходит. Кто-то любит короткие ногти. Они удобны в быту. А кто-то чувствует себя на высоте только с ногтями средней длины.

Весенние цветы на ногтях смотрятся нежно

— Что сейчас в антитренде? Знать это всегда очень важно.

— Перегруженные дизайном ногти. Думаю, это уже никого не привлекает. Ценятся лаконичность, минимализм.

— Какой маникюр вы выбираете в этом сезоне для себя?

— Форма — миндаль, длина — средняя, цвет — нюд, на одном пальце какой-то минималистичный акцент. Я люблю простоту и элегантность.

Лаура Гаврилеску: «Стильный маникюр всегда украшает женщину, независимо от возраста»

— Как посоветуете сочетать маникюр с педикюром?

— Думаю, нет определенного правила. Да и должны ли они вообще сочетаться? Считаю, нет. Но лично я люблю, когда на руках и ногах используется один цвет, но разные его оттенки. Это очень красиво.

— А как лучше сочетать маникюр с украшениями?

— Если, к примеру, в вашем кольце черный камень, используйте этот цвет и в дизайне ногтя. Образ должен быть гармоничным в целом. Важно продумать каждую деталь, если хотите быть неотразимы. Если вы хотите надеть эффектное кольцо, сделайте нюдовое покрытие. И это будет очень красивое сочетание.

— Весна — время свадеб. Каждая девушка мечтает быть красивой, как принцесса. Заранее продумывается каждая деталь образа. Важно все: платье, туфли, прическа. Какой маникюр вы посоветуете для невест?

— Очень нежно смотрятся нюдовые ногти. Изящен френч. Многие невесты предпочитают беби-бумер. Он сочетает в себе простоту и люкс. Для особого случая уместны кристаллы и блеск. К слову, беби-бумер любят еще и за то, что он подходит практически к любому наряду.

Кристаллы и нюд – красиво и изящно

— Интересно, какой цвет женских ногтей нравится мужчинам?

— Красный. Об этом мне не раз говорили клиентки.

— Влияет ли, с вашей точки зрения, профессия женщины на выбор дизайна?

— Безусловно. Те, кто работает в офисе, любят французский маникюр и нюдовый беби-бумер. Этот выбор можно назвать безупречным. Медицинские работники предпочитают натуральные оттенки и короткие ногти. И это понятно. Их ногти должны быть эталоном чистоты. Но независимо от того, чем вы занимаетесь, ногти должны быть ухоженными. Безупречный маникюр — основа для воплощения креативных идей в дизайне. Ногти — визитная карточка женщины. И этим все сказано. Ни один даже самый креативный дизайн не будет хорошо смотреться на ногтях, если маникюр сделан небрежно.

— Какой маникюр делает женщину моложе, а какой — старше?

— Знаете, красивый маникюр всегда украшает, независимо от возраста. Возраст — просто число. Не бойтесь быть смелее. С годами стиль и красота не исчезнут, если они есть. Ухоженная стильная женщина всегда вызывает восхищение.

— Дайте советы девушкам, которые хотят стать мастерами маникюра. Сегодня эта профессия весьма популярна. Но как не ошибиться в выборе?

— Если вы увлечены нейл-артом, тогда стоит избрать эту стезю. Она требует упорства, терпения, аккуратности, творческого подхода. Вам постоянно придется учиться новому, так как отрасль все время развивается. Если все это вас устраивает, попробуйте себя в этой профессии. Заниматься нужно тем, что любишь. Думаю, это касается каждой профессии. Я обожаю то, что делаю. Моя профессия — мой источник вдохновения. Когда клиентки говорят, что таких красивых ногтей у них еще никогда не было, это, согласитесь, очень приятно.

— Лаура, какое ваше профессиональное кредо?

— Элегантность и утонченность — главные критерии красоты. И настоящий мастер должен уметь воплотить эту красоту в реальность. Всегда приятно видеть радость в глазах клиенток, слышать от них слова благодарности.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю вам счастливой весны! Будьте стильными и красивыми.

Ранее о новых трендах в маникюре, идеях модного дизайна и цветах сезона «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

Фото из альбома Лауры Гаврилеску

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