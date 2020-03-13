Украина

В сети рассказали, кто разгонял историю про самолет больных из Италии

Некоторые СМИ распространили новость о том, что в Киев прилетел самолет, якобы полный больных пассажиров, которые затем разъехались по городам Украины. Заместитель главного редактора «Украинской правды» Евгений Будерацкий раскрыл подробности биографии автора этой истории — Антона Гуры.

«Два-три клика, и вы очень быстро наткнетесь на его апокалиптические истории в Ютубе на канале Klymenko time, который, как понятно из названия, финансируется министром доходов и сборов из „семьи“ Януковича Клименко, который бежал в Россию и оттуда за счет похищенных из бюджета денег финансирует сеть псевдоэкспертных телеграм-каналов, через которые ежедневно убеждают, что в Украине полный трындец», — пишет Будерацкий в своем Facebook.

Также отмечается, что отношение к медицине у Гуры заключается в том, что он работает в бизнесе, связанном с фармацевтикой.

«Еще немного усилий и вы узнаете, что чувак активно рвался в политику и даже баллотировался в «депутаты Киевской государственной администрации» (как можно баллотироваться в государственный орган, куда людей назначают, а не выбирают, отдельный смех) от партии Коломойского «Укроп», — пишет Евгений Будерацкий.

А после разгона истории с «самолетом больных из Италии в СМИ» Гура стал более узнаваемым и теперь вполне может раскрутиться.

«Паникуйте не обляпайтесь. Похоже, именно этого от нас всех и хотят», — подвел итог Будерацкий.

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Фото: МАУ

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