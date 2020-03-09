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С симптомами коронавируса: Россия выдворила на Донбасс человека, получившего паспорт РФ
По данным украинской разведки, на территории РФ у недавно вернувшегося из Китая жителя оккупированной части Донбасса обнаружили симптомы коронавируса. Напоминаем, что Украина призвала РФ обеспечить на Донбассе эпидемиологический контроль на линии разграничения
Штаб ООС сообщает, что человек, у которого подозревают опасное заболевание, — украинский гражданин, но незаконно получил российский паспорт. Он зарегистрирован на территории временно оккупированной части Донбасса, поэтому россияне решили не лечить его в своих медучреждениях, а срочно отправить в ОРДЛО.
Сейчас пациент находится в Новошахтинске, но отсюда его передислоцируют через неконтролируемой участок российско-украинской границы в одну из больниц на территории ОРДЛО.
Ранее сообщалось, как в последние дни неожиданно изменилась политика Зеленского в отношении Донбасса.
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