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Здоровье и медицина

С симптомами коронавируса: Россия выдворила на Донбасс человека, получившего паспорт РФ

12:31 9 марта 2020 217
Коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

По данным украинской разведки, на территории РФ у недавно вернувшегося из Китая жителя оккупированной части Донбасса обнаружили симптомы коронавируса. Напоминаем, что Украина призвала РФ обеспечить на Донбассе эпидемиологический контроль на линии разграничения

Штаб ООС сообщает, что человек, у которого подозревают опасное заболевание, — украинский гражданин, но незаконно получил российский паспорт. Он зарегистрирован на территории временно оккупированной части Донбасса, поэтому россияне решили не лечить его в своих медучреждениях, а срочно отправить в ОРДЛО.

Сейчас пациент находится в Новошахтинске, но отсюда его передислоцируют через неконтролируемой участок российско-украинской границы в одну из больниц на территории ОРДЛО.

Ранее сообщалось, как в последние дни неожиданно изменилась политика Зеленского в отношении Донбасса.

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