Из-за коронавируса отменяют крупные спортивные соревнования: что известно

Спорт

Эпидемия коронавируса COVID-19, с начала года унесшая жизни более трех тысяч человек, добралась и до мира спорта. И если ранее на крупных спортивных соревнованиях полностью закрывали трибуны для зрителей, как на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, то сейчас намерены перейти к более радикальным мерам.

И пока вовсю идут разговоры о проведении самых масштабных спортивных соревнований четырехлетия — Олимпийских игр в Токио — без зрителей, некоторые организаторы турниров и вовсе решили не брать грех на душу и отказываются от их проведения. В частности, «пострадали» женский чемпионат мира по хоккею, который должен был начаться в Канаде 31 марта (единственный раз женское планетарное первенство не проводилосьв 2003 году из-за вспышки тяжелого острого респираторного синдрома «SARS» в Китае), а также запланированный уже на эту неделю престижный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе.

Как известно, коронавирус бушует в Северной Италии, из-за чего матчи Серии А проходят без зрителей. Впрочем, это не помешало Криштиану Роналду «поздороваться за руку» с воображаемыми фанатами «Ювентуса» перед календарным матчем против «Интера».

Ronaldo greeting his fans with an IQ above 10pic.twitter.com/DQnqNv7DAV — Anuculé (@MessiShoots) March 8, 2020

Примечательно, что букмекеры уже вовсю оценивают возможность отмены ряда ключевых спортивных событий в связи с эпидемией. По их прогнозам, на первом месте под угрозой срыва — Евро-2020, который должен пройти в 12 разных городах. Далее следуют летняя Олимпиада, за ней Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист датчанин Каленберг, дебютировавший в сборной в матче с Украиной, заразился коронавирусом.

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