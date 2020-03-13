Андре Тан доводит жену до нервных срывов: в чем причина

Шоу-бизнес

Известный дизайнер Андре Тан, назвавший ранее самую модную вещь сезона, доводит жену до нервных срывов. А все из-за совместного шопинга и выборе гардероба. Он лично контролирует и утверждает все образы жены Алины.

«Я вам скажу, как на духу, как это происходит. Мы никогда не ходим на шопинг вместе, потому что она знает, что это всегда заканчивается нервным срывом — ее нервным срывом, а не моим. Недавно она принесла восемь свитеров, из них шесть были возвращены обратно, потому что я согласовал только два, сказал: „Спасибо, до свидания!“ Я каждое утро утверждаю все образы», — поделился Андре Тан в интервью для программы «Ранок з Україною».

Единственная женщина, которую он не может критиковать и диктовать свои условия — это дочь Соня, которой он из-за работы уделяет не так много времени, как хотелось.

«Как говорит моя жена: „У моего мужа есть одна любовница по имени работа“. Поэтому меня можно назвать папой выходного дня, ведь я Соню вижу только утром, когда собираюсь на работу, а вечером, когда возвращаюсь, она уже спит. В основном я с ней гуляю, общаюсь, играю, в плане развлечений я, конечно, сумасшедший отец. Тем более, что она обожает рисовать. Многие меня спрашивают, хотел ли бы я, чтобы моя дочь занималась модой. Я уверенно говорю: „НЕТ“, потому что это точно профессия не для девочки! Или для девочки, если она просто рисует эскиз, а все остальное делают за нее», — признался дизайнер каналу «Украина».

Поэтому Андре Тан вместо того, чтобы воспитывать будущего дизайнера, предпочитает просто одевать её в лучшие платья собственного авторства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых модных трендах весеннего сезона.

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