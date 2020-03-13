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Группа Little Big с опозданием представила песню для «Евровидения» (видео)
Грубо нарушившая правила «Евровидения», группа Liitle Big из России наконец-то представила песню, с которой намерена штурмовать высоты конкурса в Роттердаме.
Трек прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на российском Первом канале.
В эфире передачи исполнители показали новый клип группы на песню Uno.
Интересно, что сами участники в студии не появились, а телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.
Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением».
Ранее группа рассказала, о своей песне для «Евровидения». «Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.
Как известно, группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I'm OK, Go Bananas и LollyBomb.
Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Своими конкурентами Little Big назвали представителей Болгарии, Литвы и Исландии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Украины на «Евровидении-2020» группа GO_A активно готовится к конкурсу. Музыканты представили обновленную версию песни «Соловей», продолжают создавать номер и костюмы. На странице «Евровидения» в Украине в Instagram показали новый образ солистки группы Катерины Павленко.
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