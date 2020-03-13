25.84 / 26.57 28.91 / 29.79
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Группа Little Big с опозданием представила песню для «Евровидения» (видео)

0:28 13 марта 2020 40
Литтл Биг
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Грубо нарушившая правила «Евровидения», группа Liitle Big из России наконец-то представила песню, с которой намерена штурмовать высоты конкурса в Роттердаме.

Трек прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на российском Первом канале.

В эфире передачи исполнители показали новый клип группы на песню Uno.

Интересно, что сами участники в студии не появились, а телеведущий никак не прокомментировал песню Little Big.

Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта. Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big опровергли связь песни Uno с «Евровидением».

Ранее группа рассказала, о своей песне для «Евровидения». «Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.

Как известно, группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Наиболее известной работой коллектива является клип Skibidi, набравший более 362 миллионов просмотров. Среди других известных хитов музыкантов — Faradenza. I'm OK, Go Bananas и LollyBomb.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Своими конкурентами Little Big назвали представителей Болгарии, Литвы и Исландии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Украины на «Евровидении-2020» группа GO_A активно готовится к конкурсу. Музыканты представили обновленную версию песни «Соловей», продолжают создавать номер и костюмы. На странице «Евровидения» в Украине в Instagram показали новый образ солистки группы Катерины Павленко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус наступает

В Радомышле под Житомиром объявят чрезвычайное положение: что происходит

Литтл Биг

Группа Little Big с опозданием представила песню для «Евровидения» (видео)

Толпа обезьян

В Таиланде сотни обезьян, оставшись без кормильцев-туристов из-за эпидемии, дерутся за еду (видео)

Пятница 13

Пятница, 13-е: смешные картинки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер