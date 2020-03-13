Наступили «проклятые дни»: как их пережить

Стиль жизни

С 16 по 20 марта 2020 года нас ждут дни, которые астрологи называют по-разному: «проклятыми», «нулевыми», «днями скорби и плача» и даже «днями дельфина». О том, что такое «проклятые дни» и как они влияют на нашу жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. (Ранее она рассказала о том, что принесет нам небесное явление, которое называется «Червяковое» суперлуние.)

— Информация о «проклятых днях» пришла к нам со времен древних ариев, у которых это время называлось «песьими днями», — рассказала Валентина. — Согласно поверью, священное животное ариев — еж, символизирующий победу света над тьмой и добра над злом, — носил на себе триста шестьдесят иголок, что совпадало с градусами зодиакального круга — там их тоже триста шестьдесят. Так что же, получается, что одна «иголка» — это один день в году? Но мы же с детства знаем, что их на пять больше — триста шестьдесят пять. Вот только было так далеко не всегда: во времена древних ариев год насчитывал столько же дней, сколько градусов содержалось в зодиакальном круге.

— Как же случилось, что их стало на пять больше?

— В Солнечной системе между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов шириной от ста до трехсот миллионов километров, на месте которого когда-то была планета Фаэтон, которая взорвалась в силу неизвестных нынешней науке обстоятельств. Возможно, со временем тайна планеты будет раскрыта, пока же ученые выдвигают гипотезы, которые не подтверждены фактами. Согласно одной из них считается, что она столкнулась с другим небесным телом. Но как бы там ни было, в жизни Земли взрыв сыграл важную роль — он изменил ее орбиту, из-за чего в году появилось пять дополнительных дней, а в високосный год, который приходит раз в четыре года, — шесть.

В древности новый год начинался не 1 января, а 21 марта. Считалось, что в день весеннего равноденствия на Земле после зимы снова начинала зарождаться жизнь, когда растения и животные выходили из спячки. Что до дней, которые прибавились к календарному году, то они — с 16 по 20 марта — начали его завершать. Называли их при этом по-разному: так, согласно зороастрийским верованиям их считали «проклятыми» или «нулевыми», не принадлежащими ни к новому, ни к уходящему году. Они как будто бы существуют вне времени и пространства.

— С чем связаны эти дни?

— Поскольку они приходятся на последнюю терму зодиакального знака Рыб, который является плаксивым от природы, это время печали, слез, раскаяния, покаяния и одновременно очищения и перехода на новый уровень. Принято скорбеть о судьбах мира и, соответственно, о собственной жизни, точнее, о сделанных в ней ошибках и проблемах, которые приходится переживать. Поэтому не стоит стесняться своего желания погрустить, вспомнить прошлое и даже пожалеть себя — в эти дни можно делать то, что в другие считается зазорным.

Во время «проклятых дней» нельзя приступать к реализации новых проектов, а те, что уже начаты, лучше на время отложить или вообще ненадолго свернуть — толку от них в это время все равно не будет. Желательно также подводить итоги уходящего года и составлять планы на наступающий год — в первый месяц солнечного года, с 21 марта, закладывается жизненная программа на следующие двенадцать месяцев. По сути дела, «проклятые дни» — время перехода на новый уровень существования, и чем тщательнее вы проанализируете события и ошибки прошлого, тем больше шансов не повторить их в будущем, а значит, стать более счастливыми, удачливыми, любимыми и богатыми.

— Что еще нужно делать в такие дни?

— В это время можно соприкоснуться с колесом жизни — почувствовать его движение. Особенно важно это для людей, в гороскопе которых Солнце занимает сильные, лидирующие позиции. Считается, что в этот момент на Землю спускаются первопредки всего сущего и, вступив с ними в контакт, можно получить их поддержку на весь следующий астрономический год. Главное — верить в их существование, в противном случае помощи от них вам не видать. Важно обратить внимание на то, что в течение первой декады, наступившей после 21 марта, из земли как будто выходят на поверхность живительные соки — из нее будто бы поднимается мощная энергия, полностью преобразующая нашу жизнь. Многие из нас, не понимая, что с ней делать, просто наблюдают за живительными процессами со стороны, а ведь можно вступить с ней в контакт и получить необходимую для полноценного существования силу.

— Как же это сделать?

— Рекомендуется вспоминать ушедших предков — хотя бы тех, кого вы знаете, и молиться за них, а также за стихии Огня, Воды, Земли и Воздуха, а также духов связанных с растениями и животными. Необходимо также отпустить все, что вам не нужно, что отжило свой век, — вещи, которыми вы уже не пользуетесь, отношения, не приносящие радость, надоевшую работу. Таким образом вы освободите место для нового — людей, достижений, событий, впечатлений.

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Пройдя очищение на моральном уровне, необходимо вымыть все вокруг: как говорил герой Экзюпери, проснулся и умылся сам, убери свою планету. Прежде всего желательно уделить внимание своему дому — тщательно вымести и вымыть из него всю скопившуюся грязь, вместе с ней из вашей жизни уйдут проблемы, неудачи и болезни. Необходимо также почистить предметы, которыми вы пользуетесь. Так, в старину в эти дни женщины складывали все свои драгоценности в сосуд с водой, чтобы они могли «выплакаться»: в течение пяти «проклятых дней» из украшений уходил негатив, который они накапливали за год под завистливыми взглядами окружающих, и они снова становились чистыми.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», какие изменения внесет в земную жизнь то, что одна из самых таинственных планет Солнечной системы — Меркурий вышел из ретроградной петли и вернулся в прямое — директное — движение.

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