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Уходит бороться с коронавирусом? Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

2:50 14 марта 2020 17
Билл Гейтс
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Предсказавший в октябре прошлого года появление похожей на коронавирус болезни основатель Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров компании, в которой он ранее был генеральным директором.

Об этом говорится в пресс-релизе Microsoft.

«Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании», — указывается в сообщении.

В компании поясняют, что бизнесмен пожелал больше времени уделять благотворительной деятельности, в том числе в таких сферах, как глобальное здравоохранение, развитие и образование.

Одним из них может стать разработка необходимых для человечества лекарств. Так, в начале марта стало известно, что Билл Гейтс вложит 100 миллионов долларов в поиск лекарства от коронавируса. Финансирование предоставит Фонд Билла и Мелинды Гейтс, тысячи образцов лекарств будут протестированы в Бельгии. Результаты ожидаются через две недели после прибытия образцов в Бельгию, всего протестируют около 15 тысяч веществ.

Заслуги Гейтсва уже нашли признание: в марте он получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот благодарил его за его помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В то же время Гейтс не разрывает всех связей с со своим детищем: он останется в Microsoft в роли советника генерального директора Сатьи Наделлы и других руководителей компании.

Напомним, Гейтс основал всемирно известную корпорацию в 1975 году вместе со своим соратником Полом Алленом. В рейтинге Forbes бизнесмен занимает вторую строчку в списке богатейших людей планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на статусь одного из самых богатых людей планеты, Билл Гейтс совершенно не страдает «звездной болезнью» и может запросто потратить несколько минут своего времени в очереди за гамбургером.

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