- 09:19 Родительская суббота 14 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день
- 09:13 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
- 09:11 «Коллекторы разослали мои фотографии ученикам и написали, что я предлагаю интим-услуги»
- 09:06 Королева Елизавета II и члены ее семьи из-за коронавируса отменяют мероприятия
- 08:59 Европейские отели возвращают украинским туристам внесенную предоплату: кому не повезет
- 08:50 В Закарпатье зафиксировали вспышку опасной инфекции: 10 детей попали в больницу
- 08:17 Коварство глаукомы в том, что человек слепнет незаметно: как не пропустить болезнь
- 08:12 Пенсионеров из ОРДЛО ждут нововведения из-за карантина
- 08:04 Коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями, — врач
- 07:41 Эротические стихи и книга желаний: яркие моменты второго выпуска «Холостяка-10»
- 07:40 Глава Минздрава отличился странным «пророчеством» о пенсионерах и коронавирусе: в сеть попало видео
- 07:30 Зеленский уже помогает Путину, но это не главная опасность для Украины, — политолог
В Закарпатье зафиксировали вспышку опасной инфекции: 10 детей попали в больницу
В Закарпатской области наблюдается вспышка смертельно опасной менингококковой инфекции. В больницу слегли 10 детей из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района. Самому старшему из детей — 10 лет, самому младшему еще не исполнилось и года.
Первые заболевшие начали поступать в больницу в первых числах марта. Большая часть пациентов (шестеро человек) — это ученики школы в Корытнянах. Позже от школьников заразились их братья и сестры, другие члены семей. Новые зараженные были выявлены после обследования лиц, с которыми контактировали первые заболевшие.
Дети лежат в областной клинической инфекционной больнице в Ужгороде. Состояние юных пациентов врачи оценивают как «средней тяжести».
В Закарпатье надеются, что сдержать распространение инфекции поможет карантин, введенный во всех школах и детсадах Украины с 12 марта.
Напомним, менингококковая инфекция вызывается грамотрицательными бактериями менингококками. Заболевание обычно начинается с сильной головной боли, повышения температуры, боли в глазах. В группу риска входят дети до пяти лет и подростки. Также болезнь быстро распространяется среди лиц, проживающих в стесненных условиях (студенты в общежитиях, военнослужащие в казармах). При развитии тяжелых форм менингококковой инфекции (менингита, менингоэнцефалита) высока вероятность летального исхода (до 10%).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"