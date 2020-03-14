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Здоровье и медицина

В Закарпатье зафиксировали вспышку опасной инфекции: 10 детей попали в больницу

8:50 14 марта 2020 233
скорая помощь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области наблюдается вспышка смертельно опасной менингококковой инфекции. В больницу слегли 10 детей из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района. Самому старшему из детей — 10 лет, самому младшему еще не исполнилось и года.

Первые заболевшие начали поступать в больницу в первых числах марта. Большая часть пациентов (шестеро человек) — это ученики школы в Корытнянах. Позже от школьников заразились их братья и сестры, другие члены семей. Новые зараженные были выявлены после обследования лиц, с которыми контактировали первые заболевшие.

Дети лежат в областной клинической инфекционной больнице в Ужгороде. Состояние юных пациентов врачи оценивают как «средней тяжести».

В Закарпатье надеются, что сдержать распространение инфекции поможет карантин, введенный во всех школах и детсадах Украины с 12 марта.

Напомним, менингококковая инфекция вызывается грамотрицательными бактериями менингококками. Заболевание обычно начинается с сильной головной боли, повышения температуры, боли в глазах. В группу риска входят дети до пяти лет и подростки. Также болезнь быстро распространяется среди лиц, проживающих в стесненных условиях (студенты в общежитиях, военнослужащие в казармах). При развитии тяжелых форм менингококковой инфекции (менингита, менингоэнцефалита) высока вероятность летального исхода (до 10%).

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