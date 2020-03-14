«Снимаю шляпу»: легендарный Мартен Фуркад завершил карьеру (фото)

Спорт

В субботу, 14 марта, ведущие биатлонисты мира гонкой преследования в финском Контиолахти досрочно завершили сезон (из-за пандемии коронавируса), а легендарный Мартен Фуркад — карьеру. 31-летний француз выиграл свою последнюю гонку!

Пятикратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Игр, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира Мартен Фуркад занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых (около 2 млн евро).

«От Ванкувера до Осло, соревнуясь с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемппом, Йоханнесом Бе и всеми моими остальными соперниками (слишком многими, чтобы их назвать), я осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Я сражался и побеждал. Я также страдал. Я падал и поднимался. Главное, я вырос.

Спасибо всем во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и где бы вы ни были. Спасибо за поддержку и любовь ко мне. Вы превратили эту индивидуальную карьеру в совместное приключение. Время прощаться. Спасибо за это путешествие", — написал Мартен Фуркад в Facebook (кстати, француз также сам ведет свои страницы в Twitter и Instagram).

Будущий биатлонист появился на свет в небольшой французской коммуне Сере, расположенной почти на самой границе с Испанией, 14 сентября 1988 года и был средним из троих сыновей в семье. Мартен обладает весьма специфической внешностью: смуглая кожа, темные, слегка вьющиеся волосы. На этнического француза он совсем не похож. Как признался сам спортсмен, у него есть испанские корни.

Его отец — Марсель Фуркад в прошлом был инструктором по плаванию, а ныне — горный гид, мама работает в одной из клиник врачом-логопедом. Родители Мартена в молодости занимались лыжным спортом на любительском уровне и приобщили к этому всех своих сыновей. Старший брат Мартена Симон также стал довольно успешным биатлонистом и пятикратным призером мировых первенств, а младший из братьев — Брис работает инструктором по горным лыжам на одном из популярных горнолыжных курортов.

С братьями Симоном и Брисом

В раннем детстве Мартен занимался дзюдо и плаванием, а также увлекался велосипедным спортом. Позже мальчик мечтал стать хоккеистом и некоторое время посещал профильную секцию. Возможно, именно этим видом спорта он бы занимался по сей день, но ледовый дворец, где тренировался Мартен, находился слишком далеко от его дома. Отец братьев, не успевая возить сыновей на тренировки в разные концы города, перевел вначале старшего, а потом и среднего наследника в лыжную секцию, расположенную в их районе.

Впрочем, Симону быстро надоели лыжи, и он изъявил желание попробовать свои силы в биатлоне. Мартен же, не желая отставать от своего старшего брата, в 13 лет также взял биатлонную винтовку в руки. Надолго…

Личная жизнь талантливого и привлекательного спортсмена всегда была в центре всеобщего внимания. В юности ему приписывали немало романов, зачастую с его очаровательными коллегами, но сам он старался эту тему обходить стороной. Впрочем, с известной французской биатлонисткой Мари Дорен-Абер его действительно некоторое время связывали близкие отношения.

Мартен и Мари

Но уже много лет постоянная спутница Мартена — скромная девушка по имени Элен Усабиага. Официально они не женаты, но живут в гражданском браке больше десяти лет. Элен на год старше своего возлюбленного, у нее педагогическое образование, а работает она учительницей в одной из французских школ.

В конце 2017 года свет увидела автобиографическая книга, написанная Мартеном, под названием «Моя мечта о золоте и снеге», в которой он поведал, что свою настоящую любовь и мать будущих детей впервые встретил еще будучи подростком, произошло это в Альпах. Девушка в то время также увлекалась лыжным спортом и сразу понравилась юному Фуркаду. Мальчик набрался смелости, и написал ей записку, которую подсунул под дверь ее комнаты. В послании он спросил Элен, не хочет ли она его поцеловать. На это девушка также ответила запиской с категоричным «нет». Год спустя они вновь встретились в Фон-Роме, где оказались в плену у снежной бури. На сей раз, им удалось пообщаться, Мартен, по его собственным словам, был тогда уже менее неуклюж и более уверен в себе, так что ему удалось произвести хорошее впечатление на Элен. После этого они начали регулярно созваниваться и подолгу болтать по телефону.

Время шло, молодые люди взрослели, и их общение постепенно прекратилось. Девушка уехала учиться в Тулузу, а Фуркад стал настоящей звездой биатлона. В следующий раз Элен и Мартен встретились, когда были уже взрослыми, и больше они не расставались.

Мартен и Элен вместе уже более 10 лет

В сентябре 2015-го Элен подарила спортсмену дочь Манон, а весной 2017-го года у пары родилась вторая дочурка — Инес.

Теперь у Мартена, в послужном списке которого больше 200 побед и призовых мест в карьере, будет куда больше времени на самых близких в его жизни людей. В биатлоне не осталось великих…

Биксант Лизаразю, чемпион мира по футболу: «Прекрасная карьера. Ведикий чемпион. Выдающийся мужчина. Пример для нашей молодежи. Большое спасибо за все, что вы сделали для французского спорта. В 31 год еще рано уходить, но у вас есть 1000 замечательных вещей, которые можно сделать во второй жизни».

Мари Дорен-Абер, французская биатлонистка, бывшая девушка Мартена: «Ну, наконец-то! Давно пора было. Я шучу, спасибо, Мартен!»

Йоханнес Бе, знаменитый норвежский биатлонист (перед последней гонкой француза): «Мы не можем предсказать, кто выиграет Большой хрустальный глобус (победителем общего зачета Кубка мира стал Бе. — Авт.), но одно можно сказать наверняка: это будет наша последняя битва. Удачи и спасибо, Мартен. Снимаю шляпу!»

Легенды биатлона — Йоханнес Тингнес Бе и Мартен Фуркад

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру.

Фото Getty Images, Instagram, globallookpress.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter