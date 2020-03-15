Королева Елизавета выехала из Букингемского дворца, опасаясь коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II, чьи планы уже были нарушены вспышкой коронавируса, выехала из Букингемского дворца из опасений заразиться COVID-19. Об этом сообщает издание The Sun. Королеве в апреле исполнится 94 года. В силу своего возраста она попадает в группу риска. Ее Величество отвезли на автомобиле в Виндзорский замок. Если же ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в их норфолкском поместье Сандрингем. В настоящее время Филипп уже проживает в одном из коттеджей на территории Сандрингема.

«Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее. Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей… Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом… Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать», — сообщил источник изданию.

В Букингемском дворце работает около 500 сотрудников, в Виндзорском — всего сто, а в Сандрингеме — еще меньше.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», были отменены визиты королевы в Чешир и Камден, планировавшиеся на вторую половину марта.

В Британии уже в общей сложности от COVID-19 умер уже 21 человек.

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