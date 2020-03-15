- 11:18 Врач рассказал, куда звонить, если заподозрили у себя заражение коронавирусом
- 11:08 Жене угрожали мачете: в Лондоне ограблен дом футболиста «Тоттенхэма»
- 11:04 Зеленский приближает капитуляцию Украины перед Путиным: сделано тревожное заявление
- 10:48 Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса
- 10:44 Боевики "ДНР" решили бороться с коронавирусом из Украины: что придумали
- 10:16 Непогода обесточила 159 населенных пунктов в Украине
- 10:05 Украинские туристы застряли в Египте из-за карантина в отелях
- 09:41 «Выйдя на пенсию, похудела на 50 кг, стала путешествовать и победила на конкурсе красоты»
- 09:40 Докачались: легендарного Мартена Фуркада уронили, поздравляя с окончанием карьеры
- 09:35 "Какой-то космос": сеть впечатлили цены на медицинские маски в киевском супермаркете
- 09:31 Шварценеггер признался, что моет руки 50 раз в день, и хочет приучить к этому свою собаку
- 09:25 Королева Елизавета выехала из Букингемского дворца, опасаясь коронавируса
Королева Елизавета выехала из Букингемского дворца, опасаясь коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II, чьи планы уже были нарушены вспышкой коронавируса, выехала из Букингемского дворца из опасений заразиться COVID-19. Об этом сообщает издание The Sun. Королеве в апреле исполнится 94 года. В силу своего возраста она попадает в группу риска. Ее Величество отвезли на автомобиле в Виндзорский замок. Если же ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в их норфолкском поместье Сандрингем. В настоящее время Филипп уже проживает в одном из коттеджей на территории Сандрингема.
«Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее. Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей… Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом… Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать», — сообщил источник изданию.
В Букингемском дворце работает около 500 сотрудников, в Виндзорском — всего сто, а в Сандрингеме — еще меньше.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», были отменены визиты королевы в Чешир и Камден, планировавшиеся на вторую половину марта.
В Британии уже в общей сложности от COVID-19 умер уже 21 человек.
Читайте также: В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение по стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!