В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение по стране

Мир

Власти Испании вслед за Италией ограничат передвижение по стране из-за коронавируса. О планах правительства, которые будут объявлены в ближайшее время, сообщило издание El Mundo.

Людям позволят выходить из дома, чтобы купить продукты и лекарства. А также посещать больницы и рабочие места в случае крайней необходимости.

Ранее в стране было объявлено чрезвычайное положение на 15-дневный срок. Закрыты была, ночные клубы, рестораны, кафе, тренажерные залы в Аликанте, Валенсии, Кастельоне. Закрыты пляжи Коста Бланка.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января. В настоящее время страна занимает второе место в Европе и четвертое в мире по числу инфицированных COVID-19 — после Китая, Италии и Ирана. Уже выявлено свыше 5750 случаев заражения (около 3000 из них — в Мадриде). Умерли не менее 136 человек.

Тесты на коронавирус прошли король и королева Испании Филипп VI и Летисия. Результаты оказались негативны. На всякий случай Летисия, которая поцеловалась с зараженной коронавирусом министром Ирене Монтеро, будет воздерживаться от посещения публичных мероприятий и регулярно мерить температуру.

Между тем Россия с 15 марта закрывает для иностранцев сухопутную границу с Польшей и Норвегией. Исключение будет сделано для граждан Белоруссии, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Россия также ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Испанией, Италией и Францией.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации.

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