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Украина

В РАГСах женить будут только подавших заявление до 13 марта, — Минюст

16:32 15 марта 2020 286
РАГС
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавируса, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния ограничили прием граждан.

Сообщается, что в этот период браки будут регистрироваться на основании заявлений, поданных только до 13 марта.

Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при подзахоронение.

«Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период, будет проводиться на общих основаниях», — говорится в сообщении на официальной странице министерства юстиции.

Сообщается, что украинцы смогут получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

Кроме того, в РАГСах работают телефонные «горячие линии», по которым можно получить квалифицированную юридическую помощь, добавили в ведомстве.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинцев заверили в своевременной выплате пенсий и доставке корреспонденции в период действия введенного с 12 апреля противовирусного карантина. Также сообщалось, что никаких ограничений в работе общественного транспорта в городах устанавливаться не будет.

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