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"Вы чего до меня докопались?": Волочкова грубо ответила на упреки из-за опасной вечеринки (видео)
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая в очередной раз собирается замуж, вынуждена была оправдываться за опубликованное в Instagram видео со своей вечеринки, где использовался сухой лед.
Пользователи раскритиковали Волочкову, напомнив о смертельной вечеринке с сухим льдом у блогерши Екатерины Диденко.
Позже комментарии к видео закрыли, но Волочкова после скандала записала обращение, где заявила, что не понимает «почему до нее докопались с этим сухим льдом».
«Дорогие мои, я призываю многих к благоразумию. Мой любимый человек не бросал килограммы льда в бассейн! Он просто сюрпризы мне все время устраивает. И во время ужина организовал для меня хлебную лепешку с моим именем из тмина… И договорился, чтобы мне преподнесли десерт с фейерверками и паром. Вы чего до меня докопались? Или не можете пережить любви ко мне мужчин и их поступков? Найдите в себе силы или своих любимых попросите вас радовать!». — пишет балерина.
Напомним, недавно на вечеринке в Москве блогерши Екатерины Диденко люди прыгали в бассейн с сухим льдом. Три человека отравились углекислым газом и умерли, в том числе и муж блогерши.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».